ТV - программа

09 января, 15:51
Комитет здравоохранения Астаны обратился к родителям подростков
В Астане управление здравоохранения поделилось с родителями подростков рекомендациями на случай возникновения простудных заболеваний. Горздрав столицы порекомендовал родителям пристальнее следить за...
08 января, 19:53
В Казахстане обрушился дом, есть жертвы
Трагедия произошла в городе Шымкент. Внезапно обрушился двухэтажный населенный дом. Среди пятерых пострадавших людей, находившихся там, погиб всего один. Про предварительной версии, дом мог...
07 января, 15:11
Казахстан вновь оказал помощь сирийцам
В Сирию от Казахстана было передано почти 500 тысяч килограмм гуманитарной помощи, которая состояла из продуктов питания - консервации, макаронные и мучные изделия, чай. Груз был благополучно...
06 января, 14:26
В Атбасаре нашли тело пропавшего юноши
Погибший школьник был найден на железной дороге. По предполагаемой версии, он умер получив удар разрядом тока. Родители пятнадцатилетнего мальчика подали заявление о пропаже в полицию, после того,...
05 января, 15:23
В Белоруссии задержали начальника бухгалтерии из Казахстанского посольства
Официальные представители белорусского антикоррупционного бюро сегодня, пятого января, поймали старшего бухгалтера казахстанского посольства - А. Сейдуалиева. Удалось установить, что, в течение 3-х...
04 января, 15:42
Аршавин стал лучшим футболистом в Казахстане
Знаменитый футболист Андрей Аршавин, который раньше был полузащитником в сборной России, теперь ведет игру в роли нападающего за алматинскую футбольную команду "Кайрат". Нельзя не заметить, что в...
03 января, 14:30
Сирия остановила подготовку к саммиту с Казахстаном
Сирийская оппозиция официально сообщила о том, что процесс подготовки к мирным переговорам с Казахстаном остановлен. Новостями об этом поделились местные средства массовой информации. Несколько ранее...
02 января, 14:55
В Актау загорелся рынок
В Актау, вчера, 1 января, около семи вечера на территории 23-го микрорайона загорелся рынок "Масат". Крупный пожар захватил более 100 торговых прилавков и около 16-ти контейнеров. Огонь, бушевавший...
30 декабря, 15:13
Президент Казахстана произвел новые назначения
Переменами в кадровом списке президентского управления делится одно из печатных изданий республики. Таким образом, в результате всех "перестановок", М. Мурзалин назначен главным заместителем...
29 декабря, 15:49
В новом году полиция Казахстана лишится жезлов
Уже в первый месяц нового года транспортная полиция перестанет пользоваться жезлами для торможения автомобилей. Подобное решение представители МВД республики Казахстан объясняют несоответствием...
Комитет здравоохранения Астаны обратился к родителям подростков / 15:51

В Астане управление здравоохранения поделилось с родителями подростков рекомендациями на случай возникновения простудных заболеваний. Горздрав столиц...
В Казахстане обрушился дом, есть жертвы / 19:53

Трагедия произошла в городе Шымкент. Внезапно обрушился двухэтажный населенный дом. Среди пятерых пострадавших людей, находившихся там, погиб всего од...
Казахстан вновь оказал помощь сирийцам / 15:11

В Сирию от Казахстана было передано почти 500 тысяч килограмм гуманитарной помощи, которая состояла из продуктов питания - консервации, макаронные и м...
В Атбасаре нашли тело пропавшего юноши / 14:26

Погибший школьник был найден на железной дороге. По предполагаемой версии, он умер получив удар разрядом тока. Родители пятнадцатилетнего мальчика под...
В Белоруссии задержали начальника бухгалтерии из Казахстанского посольства / 15:23

Официальные представители белорусского антикоррупционного бюро сегодня, пятого января, поймали старшего бухгалтера казахстанского посольства - А. Сейд...
Аршавин стал лучшим футболистом в Казахстане / 15:42

Знаменитый футболист Андрей Аршавин, который раньше был полузащитником в сборной России, теперь ведет игру в роли нападающего за алматинскую футбольну...
Сирия остановила подготовку к саммиту с Казахстаном / 14:30

Сирийская оппозиция официально сообщила о том, что процесс подготовки к мирным переговорам с Казахстаном остановлен. Новостями об этом поделились мест...
В Актау загорелся рынок / 14:55

В Актау, вчера, 1 января, около семи вечера на территории 23-го микрорайона загорелся рынок "Масат". Крупный пожар захватил более 100 торговых прилавк...
Президент Казахстана произвел новые назначения / 15:13

Переменами в кадровом списке президентского управления делится одно из печатных изданий республики. Таким образом, в результате всех "перестановок", ...
В новом году полиция Казахстана лишится жезлов / 15:49

Уже в первый месяц нового года транспортная полиция перестанет пользоваться жезлами для торможения автомобилей. Подобное решение представители МВД рес...

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