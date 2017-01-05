ТV - программа

Вы полны радостных эмоций, и утренние события поддержат это настроение. Вы прекрасно ладите с любимым человеком.

Возможна встреча с интересным и привлекательным человеком, которая может изменить всю вашу жизнь.

В этот день возрастет ваша сексуальная привлекательность, и вы запросто окажетесь в центре внимания поклонников.

Успех в любви может вскружить вашу не совсем трезвую голову. Еще бы, сколько внимания к вашей скромной персоне!

Служебные и семейные проблемы будут переплетаться, и мешать друг другу. Возможна размолвка с любимым человеком.

Последнее время инициатива в ваших отношениях была в его руках. Сейчас пришел ваш черед.

День хорош для романтического приключения на работе или деловой поездке.

Любви надо радоваться тогда, когда она есть. А раз так - пейте чашу радости и счастья до дна!

Вы еще не познакомились с воплощением своей мечты? Если нет, то смотрите в оба - сегодня существует возможность встречи!

Благоприятный день. Планируйте на сегодня время для встреч и свиданий.

Нынче весьма велика вероятность разногласий. Причем они возможны как в отношениях с любимым человеком, так и просто случайными людьми.

День очень хорош для длительных путешествий. Но все же, соблюдайте необходимую аккуратность и осторожность за рулем.

Хороший день для поездок и вам ничто не помешает воспользоваться этим. Дорога сегодня не покажется вам слишком утомительной и скучной.

Вечер благоприятен для основательной чистки салона, подготовке к дальнему путешествию или поездке за город

На всякий случай положите в машину последнее издание правил и кодекса об административных правонарушениях, это поможет вам более аргументировано отстаивать свои права.

Постарайтесь не пренебрегать соблюдением правил дорожного движения, это поможет сохранить не только деньги и машину, но и нервную систему.

Постарайтесь дать своему любимому автомобилю возможность немного отдохнуть, за это время лучше проверить его исправность.

Постарайтесь внимательно относиться к предупреждениям судьбы, и если вам не хочется ехать на деловую встречу через весь город, то не стоит заставлять себя, даже ради своего процветания.

Постарайтесь так же не пренебрегать возможностью помыть свой любимый автомобиль, так вы сможете избежать мелких придирок со стороны представителей власти.

Постарайтесь сегодня важные личные поездки совершить, как можно раньше, вечер наиболее благоприятен для семейных вояжей. Техническое состояние автомобиля будет на высоте, поэтому просто грех сидеть в четырех стенах.

Сегодня, проявите внимательность и во время движения внимательно следите за дорожными знаками, разметкой и не отвлекайтесь на разговоры.

Сегодня, не рассчитывайте на везение, Вам надо быть очень осторожным и внимательным в пути, а если вы еще и на неисправной машине поедете, то легко сможете попасть в неприятности.

Найдите сегодня время для активного размышления над причинами ваших неурядиц, корень проблем, вполне вероятно, лежит на поверхности.

Чем больше функциональная насыщенность вашего драгоценного сотового телефона, тем хуже он себя сегодня будет вести. И вряд ли вы сможете хоть что-то с этим поделать. Смиритесь и ждите завтрашнего дня.

Знаете ли вы, что информация хранимая на SIM карте, в случае утраты, невосполнима. Так что всегда есть риск решится части телефонной книги и следовательно - важных контактов.

Напомните вашему телефону, чтобы он напомнил вам завтра о грядущих важных событиях. В противном случае может оказаться, что они не такие уж и важные и что о них можно с чистой совестью забыть.

Давно ли Вы заглядывали в инструкцию к мобильнику? Сегодня самое время выделить час на ознакомление с документацией, и вы узнаете много новых возможностей.

Вам сегодня необходимо воспользоваться мобильным телефоном. На этом настаивают звезды.

Если в ваш сотовый телефон можно помещать собственные программки - уделите сегодня некоторое время поиску тех, которые могут оказаться вам полезными.

У Вас сломался телефон? И вам пришлось заплатить за ремонт, хотя с момента покупки не прошло даже шести месяцев. Припомните а стояло ли в гарантийном талоне дата продажи, подпись продавца и печать магазина.

Сегодня, финансовый контроль уместен не только по отмыванию криминальных денег, но и по отношению к счету вашего мобильного телефона.

День идеально подходит для мелких перемен. Если не знаете, чего бы такого поменять, смените панельку на мобильнике. Если, конечно, для вашего мобильника такая операция возможна. Если нет - смените мелодию звонка.

Опасный день для вашей sim-карты. Постарайтесь сегодня ее не потерять. Ни вместе с телефоном, ни отдельно.

Хороший день для владельцев Samsung. Есть вероятность что телефон останется целый, даже если вы его уроните.

Сегодня самое время задуматься "серый" у вас телефон или нет. Ведь у "серых" телефонов высока вероятность выхода из строя, и звезды здесь совершенно не причем.

Яблоки, фаршированные творогом и изюмом Творог протереть, смешать с манной крупой, изюмом, 10 г сахара, желтком и растопленным маслом и сердцевиной яблок. С яблок срезать верхушку, извлечь сердцевину, не прорезая краев, заполнить яблоки творогом и запечь. Подать к столу со сметаной и сахарной пудрой (из 5 г сахара). Состав: Яблок - 200 г, изюма - 30 г, творога - 60 г, масла сливочного - 10 г, 1 яичный желток, крупы манной - 5 г, сметаны - 30 г, сахара - 15 г.

Суп молочный с тыквой и манной крупой Тыкву очистить, нарезать небольшими кусками и тушить с водой до готовности, после чего протереть сквозь сито вместе с жидкостью. Одновременно вскипятить молоко, заварить в нем манную крупу, варить 10 минут, соединить с протертой тыквой и добавить сахар. Подать к столу с маслом. Состав: Молока - 350 г, тыквы - 100 г, крупы манной - 25 г, сахара - 15 г, масла сливочного - 10 г, воды - 100 г.

Белковый омлет со сметаной, запеченный Белки взбить веничком, добавить молоко и 20 г сметаны, вымешать, вылить в однопорционную сковороду, смазанную маслом, сбрызнуть оставшейся сметаной и запечь. Состав: 3 яичных белка, сметаны - 30 г, молока - 20 г, масла сливочного - 3 г.

Гренки с овощами Хлеб разрезать на 2 кусочка, обмакнуть в 50 г молока, смешанного с сахаром и яйцами, и слегка запечь. Одновременно капусту и очищенные кабачки нашинковать и тушить с 25 г молока и 10 г масла. Отдельно тушить мелко нарезанную морковь. Готовые овощи смешать с нашинкованными яблоками, мелко нарубленным салатом и укропом, разложить на гренки, сверху разровнять, сбрызнуть маслом и запечь. Подавать гренки к столу со сметаной. Состав: Хлеба пшеничного - 60 г, молока - 75 г, 1/4 яйца, сахара - 5 г, масла сливочного - 15г, сметаны - 30 г, капусты белокочанной - 75 г, моркови -50 г, кабачков - 50 г, яблок - 50 г, салата лиственного - 5 г, укропа - 5 г.

Вареное мясо с яблоками, запеченное в молочном соусе Нежирное мясо отварить и разрезать на 4-5 тонких ломтиков, затем из молока и муки приготовить соус (способ приготовления и густота, как при приготовлении киселя). Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, разрезать на тонкие кружочки. После этого однопорционную сковороду смазать маслом, дно выложить кружочками яблок, на яблоки положить мясо вперемежку с яблоками, сверху залить соусом, сбрызнуть растопленным маслом и запечь. Состав: Мяса говяжьего - 150 г, масла сливочного - 10 г, молока - 75 г, муки пшеничной - 5 г, яблок - 100 г.

Кисель из черники Чернику вымыть, залить водой, кипятить 10-15 минут, затем на краю плиты настаивать 10-15 минут; после этого процедить, добавить сахар, вскипятить, ввести картофельную муку, разведенную холодной кипяченой водой, и вымешать, после чего, не давая закипеть, снять с огня и добавить лимонный сок. Подавать к столу теплым. Состав: Черники - 30 г, муки картофельной - 10 г, сахара -10 г, 1/10 лимона, воды - 300 г.

Фрикадельки из судака с чесноком Из риса и воды сварить вязкую кашу и охладить. Мякоть судака вместе с кашей и изрубленным чесноком пропустить два-три раза через частую решетку мясорубки, добавить 5 г растопленного масла, хорошо выбить влажной рукой, сделать 10-12 фрикаделек, на пару довести до готовности. Подать к столу с маслом. Состав: Судака - 120 г, риса - 15 г, масла сливочного - 15 г, чеснока - 2 г, воды - 50 г.

Морковный сок со сливками Очищенную морковь натереть на мелкой терке, добавить холодную кипяченую воду, после чего размешать, отжать сквозь марлю, соединить со сливками. Подать к столу остывшим, но не холодным. Состав: Моркови - 150 г, сливок - 50 г, воды - 25 г.

Суфле манное на молоке, паровое На молоке с водой заварить кашу и кипятить ее в течение 10 минут, затем снять с огня, ввести желток, сахар и 10 г масла, хорошо выбить, слегка смешать со взбитым белком, выложить в формочку, смазанную маслом, и на пару довести до готовности. Состав: Манной крупы - 50 г, молока - 100 г, масла сливочного - 15 г, сахара - 10 г, 1/2 яйца, воды - 25 г.

Зразы мясные, фаршированные омлетом, паровые Из мяса, хлеба и 5 г масла приготовить мясной фарш. Яйца хорошо взбить веничком, смешать с молоком, вылить на смазанную маслом сковороду, на пару довести до готовности, охладить и изрубить. Мясной фарш выбить влажными руками, сделать две круглые лепешки, на середину лепешек положить омлет, края соединить. Зразы сварить на пару или сложить в кастрюлю, до половины залить холодной водой, закрыть крышкой и кипятить 15 минут. Подавать с маслом (куском) или молочным соусом. Состав: Мяса говяжьего - 150 г, хлеба белого - 20 г, 1/3 яйца, масла сливочного - 15 г, молока - 15 г.

Рубленая сельдь с сырым костным мозгом Вымоченную в холодной воде и пропущенную через мясорубку сельдь смешать с протертым сквозь сито сырым костным мозгом, хорошо выбить и придать форму биточка или груши, после чего сверху из конверта красиво оформить размягченным сливочным маслом и поставить на холод. Состав: Мозга костного - 25 г, масла сливочного - 5 г, сельди (филе) - 35 г.

Пудинг из рыбы с яично-масляным соусом Рыбу (без костей и кожи) тушить с 10 г масла и 30 г бульона (или воды); затем два раза пропустить через частую решетку мясорубки, соединить с желтками, молочным соусом и взбитыми белками. Все это слегка вымешать, выложить в смазанную маслом формочку, засыпать тертым сыром и запечь. Желток смешать в кастрюле с 40 г размягченного масла и лимонным соком, поставить на сковороду с кипящей водой и на огне, взбивая веничком, довести до загустения. Перед подачей к столу пудинг полить этим соусом. Состав: Судака - 150 г, 1 яйцо, муки пшеничной - 5 г, молока - 50 г, масла сливочного - 60 г, лимона - 10 г, 1 яичный желток, сыра - 3 г, бульона рыбного - 30 г.

Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.

Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.

День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.

День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.

Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.

Сегодня 19 августа 2016, восемнадцатый лунный день (всх 20:16 - зах 6:16). Этот день требует от Вас благоразумия и сдержанности. А сны, как правило, действительны.

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