ТV - программа

30 декабря, 15:13
Президент Казахстана произвел новые назначения
Переменами в кадровом списке президентского управления делится одно из печатных изданий республики. Таким образом, в результате всех "перестановок", М. Мурзалин назначен главным заместителем...
29 декабря, 15:49
В новом году полиция Казахстана лишится жезлов
Уже в первый месяц нового года транспортная полиция перестанет пользоваться жезлами для торможения автомобилей. Подобное решение представители МВД республики Казахстан объясняют несоответствием...
28 декабря, 15:23
Депутат Тиникеев оставил свой пост
Вчера, 27-го декабря, в Астане прошло плановое заседание совета депутатской этики. На этом заседании было выдвинуто на обсуждение заявление мажилисмена М. Тиникеева. Она публично извинился за свое...
27 декабря, 14:58
В Казахстане умер полицейский
В Акмолинской области произошла трагедия. Находясь на патрулировании, умер сержант из отряда ДПС Рустем Айтмаганбетов. Это случилось в понедельник, 26-го декабря. Айтмаганбетов вел преследование на...
26 декабря, 15:26
Составлен перечень городов Казахстана с дешевыми квартирами
По итогам года казахстанский интернет-портал, посвященный недвижимости, krisha.kz. составил перечень городов страны, с наиболее дешевым жильем. Отмечено, что перечень составлен в порядке понижения...
25 декабря, 14:26
80 автобусов попали в снежный плен в Жамбыльской области
Из-за сложных погодных условий в нескольких регионах Казахстана было перекрыто множество дорог, что, в том числе, вызвало трудности для передвижения пассажирского транспорта. Так, в Жамбыльской...
24 декабря, 15:45
Казахстанский глава утвердил закон о занесении правок в земельное законодательство
Президент Казахстана Н. Назарбаев утвердил закон о занесении правок и дополнений в Земельный кодекс страны. Таким образом, мораторий на использование некоторых мер и норм земельного законодательства...
23 декабря, 15:21
Казахстан решил поддержать Иран в решении о создании зоны свободной торговли
Президент Казахстана Н. Назарбаев, в процессе интервью со средствами массовой информации отметил, что в ходе переговоров с главой Ирана Х. Рухани были выдвинуты на обсуждение основные вопросы,...
22 декабря, 15:31
В Казахстане произошло крушение Су-27
По сообщению министерства обороны Республики Казахстан, в стране произошло крушение самолета Су-27. Авария произошла во время тренировочного полета в ночное время суток. Летчику, который сидел за...
21 декабря, 17:58
Вокзал в Астане будут реставрировать
В казахстанском железнодорожном вокзале вскоре начнется реконструкция. Для создания более комфортной атмосферы пассажиров, металлические сидения в зале ожидания будут заменены на удобные мягкие...
Президент Казахстана произвел новые назначения / 15:13

Переменами в кадровом списке президентского управления делится одно из печатных изданий республики. Таким образом, в результате всех "перестановок", ...
В новом году полиция Казахстана лишится жезлов / 15:49

Уже в первый месяц нового года транспортная полиция перестанет пользоваться жезлами для торможения автомобилей. Подобное решение представители МВД рес...
Депутат Тиникеев оставил свой пост / 15:23

Вчера, 27-го декабря, в Астане прошло плановое заседание совета депутатской этики. На этом заседании было выдвинуто на обсуждение заявление мажилисмен...
В Казахстане умер полицейский / 14:58

В Акмолинской области произошла трагедия. Находясь на патрулировании, умер сержант из отряда ДПС Рустем Айтмаганбетов. Это случилось в понедельник, 2...
Составлен перечень городов Казахстана с дешевыми квартирами / 15:26

По итогам года казахстанский интернет-портал, посвященный недвижимости, krisha.kz. составил перечень городов страны, с наиболее дешевым жильем. Отмече...
80 автобусов попали в снежный плен в Жамбыльской области / 14:26

Из-за сложных погодных условий в нескольких регионах Казахстана было перекрыто множество дорог, что, в том числе, вызвало трудности для передвижения п...
Казахстанский глава утвердил закон о занесении правок в земельное законодательство / 15:45

Президент Казахстана Н. Назарбаев утвердил закон о занесении правок и дополнений в Земельный кодекс страны. Таким образом, мораторий на использование ...
Казахстан решил поддержать Иран в решении о создании зоны свободной торговли / 15:21

Президент Казахстана Н. Назарбаев, в процессе интервью со средствами массовой информации отметил, что в ходе переговоров с главой Ирана Х. Рухани были...
В Казахстане произошло крушение Су-27 / 15:31

По сообщению министерства обороны Республики Казахстан, в стране произошло крушение самолета Су-27. Авария произошла во время тренировочного полета в ...
Вокзал в Астане будут реставрировать / 17:58

В казахстанском железнодорожном вокзале вскоре начнется реконструкция. Для создания более комфортной атмосферы пассажиров, металлические сидения в зал...

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