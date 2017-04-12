ТV - программа

05 мая, 13:35
Переговоры в Казахстане закончились соглашением об основании в Сирии "мирных островов"
Страны, принимавшие участие в обсуждении, приняли совместное решение основать в Сирии "зоны безопасности", призванные стать спасением для жителей во время военных действий. Были упомянуты такие...
04 мая, 18:21
Все участники президентских выборов Республики Казахстан должны подтвердить, что они здоровы
Министр юстиции Казахстана в четверг выступил с проектом нового закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Казахстан", которым вносят новые требования...
03 мая, 13:52
Нигматулин предостерегает правительство от ажиотажа, связанного с соцстрахованием
Спикер мажилиса предостерегает правительство страны от возможного ажиотажа, который связан с внедрением системы обязательного медицинского соцстрахования. И призывает не повторять ошибок, которые...
02 мая, 14:43
Сирия официально подтвердила участие в переговорах в Казахстане
Следующий этап переговоров пройдет в казахстанской столице 3-го и 4-го мая. Заместитель министра иностранных дел заявил прессе о том, что сирийская оппозиция также примет в них участие. Эта...
01 мая, 12:53
Работники американского посольства пропели гимн Республики Казахстан
Работники американского посольства решили поздравить всех казахов, празднующих сегодня день народного единения. На официальной странице представительства в Фейсбук выложен видеоролик, на котором все...
30 апреля, 23:59
В Астане бабушку возят собаки
В сети очень большую популярность набирает видео, на котором запечатлена женщина пенсионного возраста, которую везут две собаки. Сама пенсионерка сидит на коляске, а собаки у в упряжке. Видеоролик,...
29 апреля, 14:55
В РК началось продвижение претендентов на места в сенате
В конце июня пройдут выборы новых депутатов для сената, в связи с окончанием срока работы еще действующего состава. В соответствии с календарным планом в Казахстане началось продвижение новых...
28 апреля, 21:54
Сильнейший ливень затопил улицы Алматы
Жители Казахстанской столицы вновь страдают от проявлений капризной непогоды. Прошедший совсем недавно ливень превратил улицы города в настоящие бурные реки. По словам Р. Иманкулова - представителя...
27 апреля, 12:47
Глава Казахстана встретился с А. Сатаевым
Принимая участие в 25-й сессии ассамблеи казахстанского народа, президент Назарбаев провел встречу с музыкальным исполнителем Д. Кудайбергеновым, а также режиссером А. Сатаевым. С последним...
26 апреля, 17:41
Авария в Алматы закончилась одной смертью
На пересечении улиц Рыскулова и Шарипова в Алматы во время маневра столкнулись две машины. Как сообщают свидетели, Daewoo Nexia не пропустил на повороте Audi. Водитель Daewoo погиб на месте от...
Переговоры в Казахстане закончились соглашением об основании в Сирии "мирных островов" / 13:35

Страны, принимавшие участие в обсуждении, приняли совместное решение основать в Сирии "зоны безопасности", призванные стать спасением для жителей во в...
Все участники президентских выборов Республики Казахстан должны подтвердить, что они здоровы / 18:21

Министр юстиции Казахстана в четверг выступил с проектом нового закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Респуб...
Нигматулин предостерегает правительство от ажиотажа, связанного с соцстрахованием / 13:52

Спикер мажилиса предостерегает правительство страны от возможного ажиотажа, который связан с внедрением системы обязательного медицинского соцстрахова...
Сирия официально подтвердила участие в переговорах в Казахстане / 14:43

Следующий этап переговоров пройдет в казахстанской столице 3-го и 4-го мая. Заместитель министра иностранных дел заявил прессе о том, что сирийская оп...
Работники американского посольства пропели гимн Республики Казахстан / 12:53

Работники американского посольства решили поздравить всех казахов, празднующих сегодня день народного единения. На официальной странице представительс...
В Астане бабушку возят собаки / 23:59

В сети очень большую популярность набирает видео, на котором запечатлена женщина пенсионного возраста, которую везут две собаки. Сама пенсионерка сиди...
В РК началось продвижение претендентов на места в сенате / 14:55

В конце июня пройдут выборы новых депутатов для сената, в связи с окончанием срока работы еще действующего состава. В соответствии с календарным пл...
Сильнейший ливень затопил улицы Алматы / 21:54

Жители Казахстанской столицы вновь страдают от проявлений капризной непогоды. Прошедший совсем недавно ливень превратил улицы города в настоящие бурны...
Глава Казахстана встретился с А. Сатаевым / 12:47

Принимая участие в 25-й сессии ассамблеи казахстанского народа, президент Назарбаев провел встречу с музыкальным исполнителем Д. Кудайбергеновым, а та...
Авария в Алматы закончилась одной смертью / 17:41

На пересечении улиц Рыскулова и Шарипова в Алматы во время маневра столкнулись две машины. Как сообщают свидетели, Daewoo Nexia не пропустил на поворо...

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