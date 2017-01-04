ТV - программа

16 января, 12:20
Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег
На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмиратов. В своем выступлении Назарбаев подчеркнул, что...
15 января, 15:03
"Барыс" проиграл "Словану" с разгромным счетом
Э. Занковец, тренер хоккейной команды "Барыс", признал, что команда соперников вполне заслуженно. Более-менее сносной игра его собственной команды была лишь в третьем тайме, однако, к тому времени...
14 января, 15:23
Пенсионному Фонду назначили нового председателя правления
Нурбиби Наурызбаева стала во главе ЕнПф Казахстана. Об этом стало известно на деловой пресс-конференции, прошедшей в Алматы. Стоит отметить, что за кандидатуру Наурызбаевой члены правления...
13 января, 14:34
Бывшего министра экономики Казахстана обвиняют в коррупции
В последний месяц прошлого года были задержаны еще трое сотрудников правления. Среди них и, теперь уже, министр экономических дел страны в отставке. К. Бишимбаев, который ушел в отставку перед Новым...
12 января, 13:27
Полномочия между властями будут перераспределены
По личному распоряжению президента Казахстана, будет создана особая группа, основной целью которой будет перераспределение власти в стране. Сегодня глава государства затвердил указ об этом личной...
11 января, 14:32
Пожар в Алматы. Есть жертвы
Сегодня, 11-го января, ранним утром в Ауэзовском районе в четырехэтажном многоквартирном доме под номером 11 случился пожар. Служба спасения прибыла на место возгорания спустя меньше, чем десять...
10 января, 15:30
Нурбанк ограблен хакерами
Алматинский суд осудил двоих мужчин, которые умудрились взломать цифровой счет Нурбанка и похитившим более 150-ти тысяч тенге. Преступников отправили в колонию , осудив на 6,8 лет. Преступление было...
09 января, 15:51
Комитет здравоохранения Астаны обратился к родителям подростков
В Астане управление здравоохранения поделилось с родителями подростков рекомендациями на случай возникновения простудных заболеваний. Горздрав столицы порекомендовал родителям пристальнее следить за...
08 января, 19:53
В Казахстане обрушился дом, есть жертвы
Трагедия произошла в городе Шымкент. Внезапно обрушился двухэтажный населенный дом. Среди пятерых пострадавших людей, находившихся там, погиб всего один. Про предварительной версии, дом мог...
07 января, 15:11
Казахстан вновь оказал помощь сирийцам
В Сирию от Казахстана было передано почти 500 тысяч килограмм гуманитарной помощи, которая состояла из продуктов питания - консервации, макаронные и мучные изделия, чай. Груз был благополучно...
Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег / 12:20

На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмирато...
"Барыс" проиграл "Словану" с разгромным счетом / 15:03

Э. Занковец, тренер хоккейной команды "Барыс", признал, что команда соперников вполне заслуженно. Более-менее сносной игра его собственной команды был...
Пенсионному Фонду назначили нового председателя правления / 15:23

Нурбиби Наурызбаева стала во главе ЕнПф Казахстана. Об этом стало известно на деловой пресс-конференции, прошедшей в Алматы. Стоит отметить, что за ка...
Бывшего министра экономики Казахстана обвиняют в коррупции / 14:34

В последний месяц прошлого года были задержаны еще трое сотрудников правления. Среди них и, теперь уже, министр экономических дел страны в отставке. ...
Полномочия между властями будут перераспределены / 13:27

По личному распоряжению президента Казахстана, будет создана особая группа, основной целью которой будет перераспределение власти в стране. Сегодня гл...
Пожар в Алматы. Есть жертвы / 14:32

Сегодня, 11-го января, ранним утром в Ауэзовском районе в четырехэтажном многоквартирном доме под номером 11 случился пожар. Служба спасения прибыла н...
Нурбанк ограблен хакерами / 15:30

Алматинский суд осудил двоих мужчин, которые умудрились взломать цифровой счет Нурбанка и похитившим более 150-ти тысяч тенге. Преступников отправили ...
Комитет здравоохранения Астаны обратился к родителям подростков / 15:51

В Астане управление здравоохранения поделилось с родителями подростков рекомендациями на случай возникновения простудных заболеваний. Горздрав столиц...
В Казахстане обрушился дом, есть жертвы / 19:53

Трагедия произошла в городе Шымкент. Внезапно обрушился двухэтажный населенный дом. Среди пятерых пострадавших людей, находившихся там, погиб всего од...
Казахстан вновь оказал помощь сирийцам / 15:11

В Сирию от Казахстана было передано почти 500 тысяч килограмм гуманитарной помощи, которая состояла из продуктов питания - консервации, макаронные и м...

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