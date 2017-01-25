ТV - программа

26 января, 15:36
Президент Назарбаев реформировал правительство
Об этом он рассказал в среду, 25-го января, в прямом обращении к народу. Суть реформ состояла в том, что президент передал часть собственных полномочий правительству в общем и парламенту в частности...
25 января, 16:01
Дан старт Универсиаде 2017 в Астане
Президент Казахстана Н. Назарбаев лично дал начало зимней Универсиаде этого года, которая, традиционно, началась с эстафеты огня. Сама Универсиада начнется в Алматы уже в это воскресенье, 29-го...
24 января, 14:47
В Казахстане пройдет чемпионская битва Сондерса и Головкина
Поединок между казахстанцем Г. Головкиным и британцем Б. Д. Сондерсом запланирован на лето этого года. Головкин является обладателем титула мирового чемпиона в категории среднего веса, по версиям...
23 января, 14:35
В смерти пропавшего в Алматы мальчика обвиняют мачеху
Оркен Азаматулы - шестиклассник, пропавший в четверг, 19 января, сразу после школы - был найден в подвале одного из дачных домиков в Наурызбайском районе. На теле 11-летнего мальчика обнаружены следы...
22 января, 15:33
КНБ Республики Казахстан пояснил о порядках приостановления работы интернет-сетей
КНБ РК напомнил о том, что в часть законодательных статьи по вопросам противостояния экстремистским и террористическим действиям, от 22.12.16 были внесены определенные правки и дополнения. В основном...
21 января, 16:23
В Алматы произошел трагический случай
Это произошло в Алматы, прямо у консульства. Судя по информации, известной полицейским, турок по неведомой причине поссорился с мужчиной, охранявшим здание, полил себя горючей жидкостью и совершил...
21 января, 14:28
"Атамекен" предлагает пересмотреть нормы общественного питания
На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общественного питания. Так, например, запрещено...
18 января, 15:14
Сельских акимов обучат управлять финансами
На плановом заседании мажилиса утвержден проект правок для развития местного управления. Этот проект не только расширит денежные свободы местного управления, но и расширит полномочия. По мнению...
17 января, 15:10
Подросток устроил стрельбу в спортивном комплексе
В одном из спортивных комплексов города Костанай произошел случай, по которому все еще ведется расследование. Один из посетителей комплекса, 19-ти лет, видимо, в результате перебранки, устроил...
16 января, 12:20
Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег
На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмиратов. В своем выступлении Назарбаев подчеркнул, что...
Президент Назарбаев реформировал правительство / 15:36

Об этом он рассказал в среду, 25-го января, в прямом обращении к народу. Суть реформ состояла в том, что президент передал часть собственных полномочи...
Дан старт Универсиаде 2017 в Астане / 16:01

Президент Казахстана Н. Назарбаев лично дал начало зимней Универсиаде этого года, которая, традиционно, началась с эстафеты огня. Сама Универсиада нач...
В Казахстане пройдет чемпионская битва Сондерса и Головкина / 14:47

Поединок между казахстанцем Г. Головкиным и британцем Б. Д. Сондерсом запланирован на лето этого года. Головкин является обладателем титула мирового ч...
В смерти пропавшего в Алматы мальчика обвиняют мачеху / 14:35

Оркен Азаматулы - шестиклассник, пропавший в четверг, 19 января, сразу после школы - был найден в подвале одного из дачных домиков в Наурызбайском рай...
КНБ Республики Казахстан пояснил о порядках приостановления работы интернет-сетей / 15:33

КНБ РК напомнил о том, что в часть законодательных статьи по вопросам противостояния экстремистским и террористическим действиям, от 22.12.16 были вне...
В Алматы произошел трагический случай / 16:23

Это произошло в Алматы, прямо у консульства. Судя по информации, известной полицейским, турок по неведомой причине поссорился с мужчиной, охранявшим з...
"Атамекен" предлагает пересмотреть нормы общественного питания / 14:28

На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общ...
Сельских акимов обучат управлять финансами / 15:14

На плановом заседании мажилиса утвержден проект правок для развития местного управления. Этот проект не только расширит денежные свободы местного упра...
Подросток устроил стрельбу в спортивном комплексе / 15:10

В одном из спортивных комплексов города Костанай произошел случай, по которому все еще ведется расследование. Один из посетителей комплекса, 19-ти лет...
Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег / 12:20

На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмирато...

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