ТV - программа

21 января, 16:23
В Алматы произошел трагический случай
Это произошло в Алматы, прямо у консульства. Судя по информации, известной полицейским, турок по неведомой причине поссорился с мужчиной, охранявшим здание, полил себя горючей жидкостью и совершил...
21 января, 14:28
"Атамекен" предлагает пересмотреть нормы общественного питания
На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общественного питания. Так, например, запрещено...
18 января, 15:14
Сельских акимов обучат управлять финансами
На плановом заседании мажилиса утвержден проект правок для развития местного управления. Этот проект не только расширит денежные свободы местного управления, но и расширит полномочия. По мнению...
17 января, 15:10
Подросток устроил стрельбу в спортивном комплексе
В одном из спортивных комплексов города Костанай произошел случай, по которому все еще ведется расследование. Один из посетителей комплекса, 19-ти лет, видимо, в результате перебранки, устроил...
16 января, 12:20
Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег
На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмиратов. В своем выступлении Назарбаев подчеркнул, что...
15 января, 15:03
"Барыс" проиграл "Словану" с разгромным счетом
Э. Занковец, тренер хоккейной команды "Барыс", признал, что команда соперников вполне заслуженно. Более-менее сносной игра его собственной команды была лишь в третьем тайме, однако, к тому времени...
14 января, 15:23
Пенсионному Фонду назначили нового председателя правления
Нурбиби Наурызбаева стала во главе ЕнПф Казахстана. Об этом стало известно на деловой пресс-конференции, прошедшей в Алматы. Стоит отметить, что за кандидатуру Наурызбаевой члены правления...
13 января, 14:34
Бывшего министра экономики Казахстана обвиняют в коррупции
В последний месяц прошлого года были задержаны еще трое сотрудников правления. Среди них и, теперь уже, министр экономических дел страны в отставке. К. Бишимбаев, который ушел в отставку перед Новым...
12 января, 13:27
Полномочия между властями будут перераспределены
По личному распоряжению президента Казахстана, будет создана особая группа, основной целью которой будет перераспределение власти в стране. Сегодня глава государства затвердил указ об этом личной...
11 января, 14:32
Пожар в Алматы. Есть жертвы
Сегодня, 11-го января, ранним утром в Ауэзовском районе в четырехэтажном многоквартирном доме под номером 11 случился пожар. Служба спасения прибыла на место возгорания спустя меньше, чем десять...
В Алматы произошел трагический случай / 16:23

Это произошло в Алматы, прямо у консульства. Судя по информации, известной полицейским, турок по неведомой причине поссорился с мужчиной, охранявшим з...
"Атамекен" предлагает пересмотреть нормы общественного питания / 14:28

На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общ...
Сельских акимов обучат управлять финансами / 15:14

На плановом заседании мажилиса утвержден проект правок для развития местного управления. Этот проект не только расширит денежные свободы местного упра...
Подросток устроил стрельбу в спортивном комплексе / 15:10

В одном из спортивных комплексов города Костанай произошел случай, по которому все еще ведется расследование. Один из посетителей комплекса, 19-ти лет...
Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег / 12:20

На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмирато...
"Барыс" проиграл "Словану" с разгромным счетом / 15:03

Э. Занковец, тренер хоккейной команды "Барыс", признал, что команда соперников вполне заслуженно. Более-менее сносной игра его собственной команды был...
Пенсионному Фонду назначили нового председателя правления / 15:23

Нурбиби Наурызбаева стала во главе ЕнПф Казахстана. Об этом стало известно на деловой пресс-конференции, прошедшей в Алматы. Стоит отметить, что за ка...
Бывшего министра экономики Казахстана обвиняют в коррупции / 14:34

В последний месяц прошлого года были задержаны еще трое сотрудников правления. Среди них и, теперь уже, министр экономических дел страны в отставке. ...
Полномочия между властями будут перераспределены / 13:27

По личному распоряжению президента Казахстана, будет создана особая группа, основной целью которой будет перераспределение власти в стране. Сегодня гл...
Пожар в Алматы. Есть жертвы / 14:32

Сегодня, 11-го января, ранним утром в Ауэзовском районе в четырехэтажном многоквартирном доме под номером 11 случился пожар. Служба спасения прибыла н...

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