ТV - программа

29 января, 16:48
Правительство Астаны планирует озеленить город
В частности, столичный совет, отвечающий за градостроение, выдвинул предложение увеличить в городе количество скверов и парковых зон. И таким образом выполнить запланированную программу по озеленению...
28 января, 17:04
Две петропавловские школы закроют на карантин
Карантин, из-за скачка заболеваний ОРВИ и гриппом, назначен в паре школ - No12 и гимназии No1 - а также в детском садике "Искорка". Порог заболевания в трех этих заведениях переступил 30 процентов....
27 января, 15:01
Житель Астаны получил административный штраф
Жителю казахстанской столицы был выписан административный штраф за курение в неположенном месте. Во время планового обхода сотрудник полиции заметил 46-ти летнего мужчину, который курил сигарету...
26 января, 15:36
Президент Назарбаев реформировал правительство
Об этом он рассказал в среду, 25-го января, в прямом обращении к народу. Суть реформ состояла в том, что президент передал часть собственных полномочий правительству в общем и парламенту в частности...
25 января, 16:01
Дан старт Универсиаде 2017 в Астане
Президент Казахстана Н. Назарбаев лично дал начало зимней Универсиаде этого года, которая, традиционно, началась с эстафеты огня. Сама Универсиада начнется в Алматы уже в это воскресенье, 29-го...
24 января, 14:47
В Казахстане пройдет чемпионская битва Сондерса и Головкина
Поединок между казахстанцем Г. Головкиным и британцем Б. Д. Сондерсом запланирован на лето этого года. Головкин является обладателем титула мирового чемпиона в категории среднего веса, по версиям...
23 января, 14:35
В смерти пропавшего в Алматы мальчика обвиняют мачеху
Оркен Азаматулы - шестиклассник, пропавший в четверг, 19 января, сразу после школы - был найден в подвале одного из дачных домиков в Наурызбайском районе. На теле 11-летнего мальчика обнаружены следы...
22 января, 15:33
КНБ Республики Казахстан пояснил о порядках приостановления работы интернет-сетей
КНБ РК напомнил о том, что в часть законодательных статьи по вопросам противостояния экстремистским и террористическим действиям, от 22.12.16 были внесены определенные правки и дополнения. В основном...
21 января, 16:23
В Алматы произошел трагический случай
Это произошло в Алматы, прямо у консульства. Судя по информации, известной полицейским, турок по неведомой причине поссорился с мужчиной, охранявшим здание, полил себя горючей жидкостью и совершил...
21 января, 14:28
"Атамекен" предлагает пересмотреть нормы общественного питания
На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общественного питания. Так, например, запрещено...
Правительство Астаны планирует озеленить город / 16:48

В частности, столичный совет, отвечающий за градостроение, выдвинул предложение увеличить в городе количество скверов и парковых зон. И таким образом ...
Две петропавловские школы закроют на карантин / 17:04

Карантин, из-за скачка заболеваний ОРВИ и гриппом, назначен в паре школ - No12 и гимназии No1 - а также в детском садике "Искорка". Порог заболевания ...
Житель Астаны получил административный штраф / 15:01

Жителю казахстанской столицы был выписан административный штраф за курение в неположенном месте. Во время планового обхода сотрудник полиции заметил 4...
Президент Назарбаев реформировал правительство / 15:36

Об этом он рассказал в среду, 25-го января, в прямом обращении к народу. Суть реформ состояла в том, что президент передал часть собственных полномочи...
Дан старт Универсиаде 2017 в Астане / 16:01

Президент Казахстана Н. Назарбаев лично дал начало зимней Универсиаде этого года, которая, традиционно, началась с эстафеты огня. Сама Универсиада нач...
В Казахстане пройдет чемпионская битва Сондерса и Головкина / 14:47

Поединок между казахстанцем Г. Головкиным и британцем Б. Д. Сондерсом запланирован на лето этого года. Головкин является обладателем титула мирового ч...
В смерти пропавшего в Алматы мальчика обвиняют мачеху / 14:35

Оркен Азаматулы - шестиклассник, пропавший в четверг, 19 января, сразу после школы - был найден в подвале одного из дачных домиков в Наурызбайском рай...
КНБ Республики Казахстан пояснил о порядках приостановления работы интернет-сетей / 15:33

КНБ РК напомнил о том, что в часть законодательных статьи по вопросам противостояния экстремистским и террористическим действиям, от 22.12.16 были вне...
В Алматы произошел трагический случай / 16:23

Это произошло в Алматы, прямо у консульства. Судя по информации, известной полицейским, турок по неведомой причине поссорился с мужчиной, охранявшим з...
"Атамекен" предлагает пересмотреть нормы общественного питания / 14:28

На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общ...

Категории

Новости
Видео
Каталог сайтов
Блоги
Мой Убер
Объявления
Музыка
Приколы
Погода
Фото
Гороскоп
Сонник
Мой Убер

Популярные аудио:

Fresh Dance 2 Track 05-
Fresh Dance
Новый день-
В руках твоих
Пиво Богов совм. Дима Первомайская-
Радиация «Солнце»
Arab Money Part. 2 (Feat. T-Pain, Lil Wayne, Busta Rhyme, Diddy, Ron Browz, Swizz Beatz-
Best Of Akon Part. 2
Утюги-
вТЫКАЛ
Бесик жыры-
без альбома
Ұйықта бөпем-
без альбома
Шок кыздар-
без альбома

Гороскоп

Сонник

Каталог объявлений Подписаться на обновления

В каталоге 1847 объявлений

Premium объявления 0 новое (смотреть)

Добавить объявление
     В данном разделе вы можете оставлять любые объявления, относящиеся к Казахстану и не противоречащие нормам морали. Администратор сайта оставляет за собой право редактировать и удалять объявления.
1.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
  • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
  • click the Update button every time you want to update the selection.

Свежие объявления

    

Premium объявления

    
Качественый и быстрый трансфер из аэропорта,ж/д вокзал, в Актау!
Программирование телефонных систем. Мини АТС. Ремонт телефонии.
Be|Smoke - #1 кальянный сервис в Алматы
все Premium объявления

ТV - программа

Еларна
Caspionet
Euronews
Хиттв
Хабар

Блоги
Попасть в мир удивительных фактов - это так хорошо
lecojab
Традиционная наука и наш необъятный, красивый, доброжелательный мир в некоторых случаях вручают чудные сенсации, что даже истинные факты представляются какими-то неимоверными. Благодаря человеческим...
Торговля должна быть обдуманной или всё, что нужно знать о Форекс
Novikov
Многие боятся самого слова Форекс, как дикого неизведанного зверя, и, не понимая сути происходящего, отрекаются от участия в этом. Но они просто не знают, как себя вести, как «вариться» в этой сфере...
Почему нужно в почву вносить удобрения
casyvex
Ежегодно тех, кто фундаментально хочет заниматься садом и огородом численность возрастает. Вездесущая, разумная статистика констатирует, что всего несколько 20- летий назад, чаще всего, это была...
Посещение Четырдага первыми туристами в Крыму
KonstantinS
Весьма интересным, но, пожалуй, и наиболее сложным, был подъем на Чатырдаг. Этот объект привлекал к себе туристов высотой, с которой открывалась величественная панорама Крыма, а также знаменитыми...

Вход

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.