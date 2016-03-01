Президент Назарбаев объяснил необходимость изучения трех языков
01 марта, 2016 — 14:29 Главные новости
Президент Назарбаев объяснил необходимость изучения трех языков
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал свои слова о трехъязычии. По мнению Президента, казахский язык – это язык предков, который должен изучаться еще со школьной скамьи. Английский язык является языком науки и инноваций.
«И надо знать русский язык, на котором мы с вами научились говорить и понимаем друг друга, язык нашего большого соседа. Это необходимо нашим детям» - подчеркнул Президент РК. Об этом было сказано на торжественном мероприятии, приуроченном Дню благодарности, который впервые отмечается в Казахстане.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Комментарии 1
Еще надо учить и знать арабский язык...Язык- мироздания!Язык-Курана аль Карима!Язык-счастья в обойх мирах!