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Президент Назарбаев объяснил необходимость изучения трех языков

01 марта, 2016 — 14:29 Главные новости

Президент Назарбаев объяснил необходимость изучения трех языков

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал свои слова о трехъязычии. По мнению Президента, казахский язык – это язык предков, который должен изучаться еще со школьной скамьи. Английский язык является языком науки и инноваций.

«И надо знать русский язык, на котором мы с вами научились говорить и понимаем друг друга, язык нашего большого соседа. Это необходимо нашим детям» - подчеркнул Президент РК. Об этом было сказано на торжественном мероприятии, приуроченном Дню благодарности, который впервые отмечается в Казахстане.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Бахытжан
    Бахытжан — 01 марта 2016 г. в 17:20 0

    Еще надо учить и знать арабский язык...Язык- мироздания!Язык-Курана аль Карима!Язык-счастья в обойх мирах!

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