Президент Назарбаев объяснил необходимость изучения трех языков

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал свои слова о трехъязычии. По мнению Президента, казахский язык – это язык предков, который должен изучаться еще со школьной скамьи. Английский язык является языком науки и инноваций.

«И надо знать русский язык, на котором мы с вами научились говорить и понимаем друг друга, язык нашего большого соседа. Это необходимо нашим детям» - подчеркнул Президент РК. Об этом было сказано на торжественном мероприятии, приуроченном Дню благодарности, который впервые отмечается в Казахстане.