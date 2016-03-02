В рейтинге миллиардеров от Forbes включены пятеро казахстанцев
02 марта, 2016 — 12:54 Главные новости
В рейтинге миллиардеров от Forbes включены пятеро казахстанцев
Финансово-экономическое издание Forbes опубликовало традиционный ежегодный список самых богатых людей мира. В рейтинг миллиардеров, который возглавил третий год подряд Билл Гейтс, внесены пятеро казахстанцев.
На 771-й позиции находится Болат Утемуратов ($2.3 млрд), Динара и Тимур Кулибаевы заняли 894-е место (по $2млрд). 1198-е место Алиджан Ибрагиммов с Владимиром Кимом, каждый из них имеет состояние по $1.5 млрд.
Список миллиардеров в 2016 году состоит из 1810 человек, в 2015 году этот показатель был 1826. Как отмечает издание, количество участников впервые сократилось за период с 2009 года.
Теги: Forbes, миллиардеры, Казахстан
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий