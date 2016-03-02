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В рейтинге миллиардеров от Forbes включены пятеро казахстанцев

02 марта, 2016 — 12:54 Главные новости

В рейтинге миллиардеров от Forbes включены пятеро казахстанцев

Финансово-экономическое издание Forbes опубликовало традиционный ежегодный список самых богатых людей мира. В рейтинг миллиардеров, который возглавил третий год подряд Билл Гейтс, внесены пятеро казахстанцев.

На 771-й позиции находится Болат Утемуратов ($2.3 млрд), Динара и Тимур Кулибаевы заняли 894-е место (по $2млрд). 1198-е место Алиджан Ибрагиммов с Владимиром Кимом, каждый из них имеет состояние по $1.5 млрд.

Список миллиардеров в 2016 году состоит из 1810 человек, в 2015 году этот показатель был 1826. Как отмечает издание, количество участников впервые сократилось за период с 2009 года.

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