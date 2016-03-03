Нацбанк: денежные накопления следует хранить в разных валютах
Нацбанк: денежные накопления следует хранить в разных валютах
Выступая в Сенате Парламента РК, глава Нацбанка Данияр Акишев прокомментировал ситуацию на валютном рынке. По его словам, валютный обменный курс зависит от мировых цен на нефть и курса рубля наряду с внутренними экономическими факторами. Плавающий обменный курс позволяет избежать шока при наступлении одномоментной девальвации.
В настоящее время Нацбанк отказался от практики фиксированного курса тенге, поэтому, не берет на себя обязанности по прогнозированию валютного курса. По рекомендации Акишева, казахстанцам следует хранить свои накопления в национальной и иностранной валюте по принципу 50/50. Это обеспечит максимальную эффективность и сохранность денежных накоплений.
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