Уфологи не перестают настаивать на существовании НЛО. На этот раз, приводя очередные доводы, они уверяют, что на Земле находится 30-метровый НЛО, который американские власти скрывают от любопытных глаз. Находится эта тарелка, согласно заявлению одного из сторонников внеземных цивилизаций – Скотта Уоринга, в Зоне S4.

По форме НЛО напоминает огромный диск и, по словам уфолога, тарелка не может взлететь, и это обстоятельство побудило заинтересованных построить ангар – сдвижное/раздвижное укрытие. Такая функциональность предусмотрена с расчетом на то, что тарелка все же сможет взлететь.

О том, где власти США скрывают НЛО, Уоринг узнал через Google Maps. Он активно использует этот сервис для обнаружения загадочных мест, и вот ему удалось наткнуться на несколько загадочных ангаров, где по заверению искателя НЛО, базируется 30-метровая тарелка.

В своей убежденности относительно того, что под этим ангаром действительно скрывается НЛО, Скот не одинок, ему вторит Стивен Бэроун, ранее которому приходилось наблюдать в этой зоне полеты странных светящихся объектов.

Кроме прочего, на этой территории, согласно некоторым данным, разрабатывались космические аппараты по инопланетным технологиям.

Источник: dni24.com