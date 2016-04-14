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Первый секретарь ДРО КПРФ внес свою лепту в озеленение Махачкалы

14 апреля, 2016 — 23:19 Политика

Акция под многообещающим названием «Дерево жизни» - проект повышенной важности как для Махачкалы, так и для всей республики. Учитывая это обстоятельство и важность данной акции, решил не оставаться безучастным к озеленению столицы собственной персоны первый секретарь Рескома ДРО КПРФ.

Как передает дагестанское отделение КПРФ, совместно с группой инициаторов во главе с депутатом от Хивского района, он внес свою лепту в преображение городской территории.

К слову напомнить, этот уникальный экологический проект был запущен и придуман молодыми общественниками в лицах Рашида Абдулаева - аспиранта аграрного университета Дагестана и его единомышленников.

Акция направлена на то, чтобы каждый имел и не упустил возможность посадить дерево в Махачкале и оформить сертификат на посадку и приобретение саженца. В этом документе указывается имя обладателя, место, где будет расти дерево, и номер.

Обязательства по уходу за зелеными насаждениями закрепляются за городскими службами.

В том, что Дагестан нуждается в подобных проектах, никто не усомнился, а выше упомянутая делегация сошлась во мнении, что такие акции нужно внедрять повсеместно и поставить на постоянную основу.

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