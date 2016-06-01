В Мангистауской области остановлено движение поездов
01 июня, 2016 — 20:43 Главные новости
В Мангистауской области остановлено движение поездов
Сегодня в результате обильных осадков и угрозы размыва железнодорожного полотна приостановлено движение поездов на участке железной дороги в Мангистауской области.
Об этом стало известно из официального сообщения АО «НК КТЖ», в котором сказано: «1 июня в 16.10 на участке Сай-Утес - Шетпе Мангистауского отделения дороги произошло скопление воды из-за сильных проливных дождей. Возникла угроза размыва пути, в связи с чем приостановлено движение поездов. На месте происшествия работает специальная комиссия. Жертв и пострадавших нет».
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий