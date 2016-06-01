В Мангистауской области остановлено движение поездов

Сегодня в результате обильных осадков и угрозы размыва железнодорожного полотна приостановлено движение поездов на участке железной дороги в Мангистауской области.

Об этом стало известно из официального сообщения АО «НК КТЖ», в котором сказано: «1 июня в 16.10 на участке Сай-Утес - Шетпе Мангистауского отделения дороги произошло скопление воды из-за сильных проливных дождей. Возникла угроза размыва пути, в связи с чем приостановлено движение поездов. На месте происшествия работает специальная комиссия. Жертв и пострадавших нет».