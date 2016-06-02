В Алматы эвакуированы жители многоэтажки из-за крена
02 июня, 2016 — 16:21 Главные новости
Из жилого дома в Алматы эвакуировано 208 жильцов из-за образовавшегося крена в результате просадки грунта.
Как сообщили в пресс-службе алматинского акимата, в доме расположены 72 квартиры, которые были построены по программе «Доступное жилье» подрядчиком АО «НСК Астана Курылыс».«Дом накренился с западной стороны по вертикали на 32 см на уровне отметки 32,0 метра», - сказано в сообщении.
По данному факту создана специальная комиссия, состоящая из из представителей ГАСК, управления архитектуры и градостроительства, прокуратуры и ДВД.
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