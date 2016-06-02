Из жилого дома в Алматы эвакуировано 208 жильцов из-за образовавшегося крена в результате просадки грунта.

Как сообщили в пресс-службе алматинского акимата, в доме расположены 72 квартиры, которые были построены по программе «Доступное жилье» подрядчиком АО «НСК Астана Курылыс».«Дом накренился с западной стороны по вертикали на 32 см на уровне отметки 32,0 метра», - сказано в сообщении.

По данному факту создана специальная комиссия, состоящая из из представителей ГАСК, управления архитектуры и градостроительства, прокуратуры и ДВД.