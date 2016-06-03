Более 17,9 тысяч выпускников приняли участие в ЕНТ
03 июня, 2016 — 16:05 Главные новости
Более 2200 выпускников приняли участие в ЕНТ
В первый день национального тестирования более 2200 школьников не смогли преодолеть начальный уровень ЕНТ. Об этом сообщается на веб-сайте министерства образования и науки Казахстана.
Этот показатель составляет 12,6% общего количества участвующих в тестировании выпускников. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составил 18,4%.
В тестировании, которое проходило в 44 пунктах, приняли участие 17,9 тысяч выпускников, в том числе, 13 тысяч прошли тестирование на казахском языке и 3,9 тысячи – на русском. Средний балл по итогам первого дня ЕНТ – 83,7.
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