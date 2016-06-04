В Казахстане отмечается День государственных символов

4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Утвержденные в 1997 году, государственными символами Республики Казахстан являются государственный Флаг, Герб и Гимн.

Начиная с 2007 года, в соответствии с Указом Президента, 4 июня стал Днем государственных символом.

Автором государственного Флага Казахстана является Шакен Ниязбеков, государственного Герба - Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

В основу Гимна положена песня «Менiң Қазақстаным», музыку к которой написал Шамши Калдаяков, а стихи - Жумекен Нажимеденов.