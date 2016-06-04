В Казахстане отмечается День государственных символов
04 июня, 2016 — 14:40 Главные новости
В Казахстане отмечается День государственных символов
4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Утвержденные в 1997 году, государственными символами Республики Казахстан являются государственный Флаг, Герб и Гимн.
Начиная с 2007 года, в соответствии с Указом Президента, 4 июня стал Днем государственных символом.
Автором государственного Флага Казахстана является Шакен Ниязбеков, государственного Герба - Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.
В основу Гимна положена песня «Менiң Қазақстаным», музыку к которой написал Шамши Калдаяков, а стихи - Жумекен Нажимеденов.
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