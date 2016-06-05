После ливня улицы Астаны оказались затопленными

После обильного дождя, который прошел накануне, улицы Астаны превратились в водные потоки, с которыми вели борьбу коммунальные службы.

На дорогах и улицах столицы, по официальным данным, работала специальная техника, в частности, 72 ассенизаторские машины: в районе «Алматы» - 26 единиц, «Сарыарка» - 17, «Есиль» - 29. Очевидной причиной скопления воды стала неспособность ливневой канализации справиться с дождевым потоком. Жители столицы в социальных сетях высказывали претензии к городским коммунальным службам.

Несколько недель назад в Астане уже была похожая ситуация, тогда Президент Назарбаев высказал свое недовольство возникшей ситуацией.