После ливня улицы Астаны оказались затопленными
05 июня, 2016 — 13:32 Главные новости
После ливня улицы Астаны оказались затопленными
После обильного дождя, который прошел накануне, улицы Астаны превратились в водные потоки, с которыми вели борьбу коммунальные службы.
На дорогах и улицах столицы, по официальным данным, работала специальная техника, в частности, 72 ассенизаторские машины: в районе «Алматы» - 26 единиц, «Сарыарка» - 17, «Есиль» - 29. Очевидной причиной скопления воды стала неспособность ливневой канализации справиться с дождевым потоком. Жители столицы в социальных сетях высказывали претензии к городским коммунальным службам.
Несколько недель назад в Астане уже была похожая ситуация, тогда Президент Назарбаев высказал свое недовольство возникшей ситуацией.
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