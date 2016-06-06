КНБ сообщил о пресечении попытки захвата власти
КНБ сообщил о пресечении попытки захвата власти
Согласно информации, которую опубликовала пресс-служба КНБ РК, бизнесмен из Шимкента Тохтар Тулешов намеревался произвести насильственный захват власти путем создания очагов напряженности в регионах, массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в стране.
«Следствие располагает полными данными, что господин Тулешов ранее вел подготовительную работу, а в прошлом году активно предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти», - сказал представитель пресс-службы КНБ Руслан Карасев.
В настоящее время задержаны ряд бывших высокопоставленных чиновников, представителей правоохранительных органов и силовых структур. Они подозреваются в причастности к делу Тулешова.
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