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КНБ сообщил о пресечении попытки захвата власти

06 июня, 2016 — 15:29 Главные новости

КНБ сообщил о пресечении попытки захвата власти

Согласно информации, которую опубликовала пресс-служба КНБ РК, бизнесмен из Шимкента Тохтар Тулешов намеревался произвести насильственный захват власти путем создания очагов напряженности в регионах, массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в стране.

«Следствие располагает полными данными, что господин Тулешов ранее вел подготовительную работу, а в прошлом году активно предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти», - сказал представитель пресс-службы КНБ Руслан Карасев.

В настоящее время задержаны ряд бывших высокопоставленных чиновников, представителей правоохранительных органов и силовых структур. Они подозреваются в причастности к делу Тулешова.

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