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В Казахстане введен «желтый» уровень террористической опасности

07 июня, 2016 — 15:59 Главные новости

В Казахстане введен «желтый» уровень террористической опасности

Согласно распоряжению КНБ, с 6 июня в Казахстане объявлен «желтый» уровень террористической опасности на территории всей страны. Эта мера предполагает проведение правоохранительными органами ряда мероприятий, направленных на сбор, оценку и проверку информации, которая может касаться возможных террористических актов или насильственных экстремистских акций.

При этом КНБ обращается к жителям соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к таким мерам и оказывать содействие в работе правоохранительных органов.

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