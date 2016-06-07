В Казахстане введен «желтый» уровень террористической опасности
07 июня, 2016 — 15:59 Главные новости
В Казахстане введен «желтый» уровень террористической опасности
Согласно распоряжению КНБ, с 6 июня в Казахстане объявлен «желтый» уровень террористической опасности на территории всей страны. Эта мера предполагает проведение правоохранительными органами ряда мероприятий, направленных на сбор, оценку и проверку информации, которая может касаться возможных террористических актов или насильственных экстремистских акций.
При этом КНБ обращается к жителям соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к таким мерам и оказывать содействие в работе правоохранительных органов.
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