В Казахстане введен «желтый» уровень террористической опасности

Согласно распоряжению КНБ, с 6 июня в Казахстане объявлен «желтый» уровень террористической опасности на территории всей страны. Эта мера предполагает проведение правоохранительными органами ряда мероприятий, направленных на сбор, оценку и проверку информации, которая может касаться возможных террористических актов или насильственных экстремистских акций.

При этом КНБ обращается к жителям соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к таким мерам и оказывать содействие в работе правоохранительных органов.