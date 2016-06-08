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О признаках «цветных революций» в Казахстане заявил Назарбаев

08 июня, 2016 — 17:17 Главные новости

О признаках «цветных революций» в Казахстане заявил Назарбаев

В связи с событиями в Актобе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление о том, что государственную власть «проверяют на прочность».

Президент сравнил события в Актобе с признаками «цветных революций», которые также начинались с надуманных митингов и акций протеста. Глава государства напомнил, что в результате, таких революций государственность оказывается под угрозой, экономика разрушается, а социальный уровень жизни падает.

«Экстремизм и терроризм угрожают безопасности не только нашей страны, но и всему миру. Казахстанцы с пониманием и ответственностью отнеслись к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохранительными органами во всех регионах страны. Сегодня повода для беспокойства наших граждан нет», - сказал он.

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