О признаках «цветных революций» в Казахстане заявил Назарбаев

В связи с событиями в Актобе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление о том, что государственную власть «проверяют на прочность».

Президент сравнил события в Актобе с признаками «цветных революций», которые также начинались с надуманных митингов и акций протеста. Глава государства напомнил, что в результате, таких революций государственность оказывается под угрозой, экономика разрушается, а социальный уровень жизни падает.

«Экстремизм и терроризм угрожают безопасности не только нашей страны, но и всему миру. Казахстанцы с пониманием и ответственностью отнеслись к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохранительными органами во всех регионах страны. Сегодня повода для беспокойства наших граждан нет», - сказал он.