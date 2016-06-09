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Суд приговорил экс-главу «Астана ЭКСПО-2017» к 14 годам лишения свободы

09 июня, 2016 — 17:10 Главные новости

Суд приговорил экс-главу «Астана ЭКСПО-2017» к 14 годам лишения свободы

В специализированном межрайонном суде Астаны завершился судебный процесс над участниками громкого дела о хищениях в национальной компании «Астана ЭКСПО-2017».

Бывшего главу компании Талгата Ермегияева суд признал виновным и приговорил к 14-летнему заключению с конфискацией имущества. Он обвинялся в незаконном присвоении 4,2 млрд. тенге. Всего по делу проходили 22 фигуранта, которые обвиняются в присвоении 10 млрд. тенге.

В ходе судебного разбирательства подтвердились данные следствия о получении Ермегияевым «откатов» при выборе подрядчиков.

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