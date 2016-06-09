Суд приговорил экс-главу «Астана ЭКСПО-2017» к 14 годам лишения свободы

В специализированном межрайонном суде Астаны завершился судебный процесс над участниками громкого дела о хищениях в национальной компании «Астана ЭКСПО-2017».

Бывшего главу компании Талгата Ермегияева суд признал виновным и приговорил к 14-летнему заключению с конфискацией имущества. Он обвинялся в незаконном присвоении 4,2 млрд. тенге. Всего по делу проходили 22 фигуранта, которые обвиняются в присвоении 10 млрд. тенге.

В ходе судебного разбирательства подтвердились данные следствия о получении Ермегияевым «откатов» при выборе подрядчиков.