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В Актобе ликвидирована группа из 5 террористов

10 июня, 2016 — 13:32 Главные новости

В Актобе ликвидирована группа из 5 террористов

В Актобе силами подразделения специального назначения ликвидирована террористическая группа из 5 человек.

Как сообщает пресс-служба КНБ, операция по ликвидации группировки произошла в старой части города Актобе, на улице Некрасова - угол Айтеке би. Там в здании торгового дома «Отрар» находились злоумышленники. В результате операции 5 террористов было уничтожено.

В социальных сетях местные жители выкладывают видеоматериалы, которые сопровождаются звуками выстрелов. В настоящее время движение транспорта по Айтеке би восстановлено.

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