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Назарбаев: нападения в Актобе совершили последователи салафизма

11 июня, 2016 — 11:26 Главные новости

Назарбаев: нападения в Актобе совершили последователи салафизма

Президент Назарбаев в ходе заседания Совбез назвал события в Актобе вылазкой группы последователей салафизма – нетрадиционного религиозного течения.

Президент подчеркнул, что наряду со свободой вероисповедания в стране, будут решительно пресекаться попытки дестабилизации обстановки под прикрытием религиозных лозунгов.

На заседании были заслушаны доклады глав силовых ведомств и дана оценка произошедшим событиям 5 и 6 июня. Президент выразил соболезнование в связи с гибелью военнослужащих и мирных граждан и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противостояние террористам.

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