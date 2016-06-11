Назарбаев: нападения в Актобе совершили последователи салафизма
11 июня, 2016 — 11:26 Главные новости
Назарбаев: нападения в Актобе совершили последователи салафизма
Президент Назарбаев в ходе заседания Совбез назвал события в Актобе вылазкой группы последователей салафизма – нетрадиционного религиозного течения.
Президент подчеркнул, что наряду со свободой вероисповедания в стране, будут решительно пресекаться попытки дестабилизации обстановки под прикрытием религиозных лозунгов.
На заседании были заслушаны доклады глав силовых ведомств и дана оценка произошедшим событиям 5 и 6 июня. Президент выразил соболезнование в связи с гибелью военнослужащих и мирных граждан и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противостояние террористам.
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