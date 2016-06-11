Назарбаев: нападения в Актобе совершили последователи салафизма

Президент Назарбаев в ходе заседания Совбез назвал события в Актобе вылазкой группы последователей салафизма – нетрадиционного религиозного течения.

Президент подчеркнул, что наряду со свободой вероисповедания в стране, будут решительно пресекаться попытки дестабилизации обстановки под прикрытием религиозных лозунгов.

На заседании были заслушаны доклады глав силовых ведомств и дана оценка произошедшим событиям 5 и 6 июня. Президент выразил соболезнование в связи с гибелью военнослужащих и мирных граждан и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противостояние террористам.