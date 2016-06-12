В окрестностях Актобе продолжается поиск террористов

В окрестностях Актобе продолжается работа по поиску террористов, совершивших 5 июня нападения на оружейные магазины и воинскую часть.

По свидетельствам очевидцев, накануне, 11 июня, трасса при въезде в поселок Бестамак, который находится в непосредственной близости от Актобе, была закрыта. При въезде образовалось большое скопление машин. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку автомобилей, а также жилых домов. Прилегающую к автомобильной трассе территорию патрулировал вертолет.

По данным регионального издания «Диапазон», трасса была закрыта до 8 утра 12 июня.