В поселке Бестамак продолжается поиск террористов
12 июня, 2016 — 13:15 Главные новости
В окрестностях Актобе продолжается поиск террористов
В окрестностях Актобе продолжается работа по поиску террористов, совершивших 5 июня нападения на оружейные магазины и воинскую часть.
По свидетельствам очевидцев, накануне, 11 июня, трасса при въезде в поселок Бестамак, который находится в непосредственной близости от Актобе, была закрыта. При въезде образовалось большое скопление машин. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку автомобилей, а также жилых домов. Прилегающую к автомобильной трассе территорию патрулировал вертолет.
По данным регионального издания «Диапазон», трасса была закрыта до 8 утра 12 июня.
Теги: Актобе, террористы
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