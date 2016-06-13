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Билеты на ЭКСПО-2017 продает российская компания

13 июня, 2016 — 12:21 Главные новости

Билеты на ЭКСПО-2017 продает российская компания

Победителем открытого конкурсного отбора на право стать официальным билетным оператором ЭКСПО-2017 выиграла российская компания «КАССИРРУ». Об этом заявила и.о. директора департамента коммерциализации Рада Исламова в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Выбор официального билетного оператора проводился путем открытого конкурса на нашем официальном сайте. Одним из самых основных требований было наличие подтвержденного опыта международных крупных проектов», - объяснила г-жа Исламова результаты конкурсного отбора.

10 июня стартовала продажа билетов на предстоящий форум. Цена колеблется от 2-х до 12 тысяч тенге.

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