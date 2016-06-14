Заместителем премьер-министра назначен Аскар Мырзахметов
14 июня, 2016 — 16:06 Главные новости
Заместителем премьер-министра назначен Аскар Мырзахметов
На официальном сайте Президента Республики Казахстан появилось сообщение о назначении Аскара Мырзахметова заместителем премьер-министра РК.
«Назначить Мырзахметова Аскара Исабековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан — министром сельского хозяйства Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - сказано в Указе.
Напомним, что Аскар Мырзахметов занял должность министра сельского хозяйства 6 мая 2016 года после отставки Асылжана Мамытбекова, деятельность которого была подвергнута критике со стороны Нурсултана Назарбаева за упущения в работе над проектом Земельного Кодекса.
Теги: премьер-министр, Казахстан
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