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Заместителем премьер-министра назначен Аскар Мырзахметов

14 июня, 2016 — 16:06 Главные новости

Заместителем премьер-министра назначен Аскар Мырзахметов

На официальном сайте Президента Республики Казахстан появилось сообщение о назначении Аскара Мырзахметова заместителем премьер-министра РК.

«Назначить Мырзахметова Аскара Исабековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан — министром сельского хозяйства Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - сказано в Указе.

Напомним, что Аскар Мырзахметов занял должность министра сельского хозяйства 6 мая 2016 года после отставки Асылжана Мамытбекова, деятельность которого была подвергнута критике со стороны Нурсултана Назарбаева за упущения в работе над проектом Земельного Кодекса.

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