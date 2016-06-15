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В Казахстане рассмотрят отказ от регулирования цен на бензин АИ-80 и дизтопливо

15 июня, 2016 — 16:23 Главные новости

В Казахстане рассмотрят отказ от регулирования цен на бензин АИ-80 и дизтопливо

Вице-министр энергетики Асет Магауов высказал предложение об отказе государственного регулирования цен на бензин марки АИ-80 и дизельное топливо.

«Цены составляют предельные по бензину АИ 80 - 89 тенге и по дизелю - 99 тенге. Вместе с тем, цены в России составляют соответственно: 171 и 177 тенге. Это также вызвано большим уровнем акцизов, налогов в РФ. У них цены не регулируются со стороны государства», - сказал он.

По словам вице-министра, отмена государственного регулирования на бензин АИ-92/93 улучшил ситуацию с запасами этих марок.

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