В Казахстане рассмотрят отказ от регулирования цен на бензин АИ-80 и дизтопливо

Вице-министр энергетики Асет Магауов высказал предложение об отказе государственного регулирования цен на бензин марки АИ-80 и дизельное топливо.

«Цены составляют предельные по бензину АИ 80 - 89 тенге и по дизелю - 99 тенге. Вместе с тем, цены в России составляют соответственно: 171 и 177 тенге. Это также вызвано большим уровнем акцизов, налогов в РФ. У них цены не регулируются со стороны государства», - сказал он.

По словам вице-министра, отмена государственного регулирования на бензин АИ-92/93 улучшил ситуацию с запасами этих марок.