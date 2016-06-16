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Вице-министр культуры и спорта сделал комментарий по допинговому скандалу

16 июня, 2016 — 17:18 Главные новости

Вице-министр культуры и спорта сделал комментарий по допинговому скандалу

Дисциплинарная комиссия МОК 27 июня вынесет вердикт относительно наград, полученных казахстанскими тяжелоатлетами, которые были уличены в применении допинга.

Как прокомментировал вице-министр культуры и спорта Сакен Мусйбеков, на заседании комиссии будет решаться также вопрос дальнейшего участия спортсменов в Олимпийских Играх в Рио. В настоящее время казахстанские спортсмены проводят тренировки, но отстранены от официальных выступлений на соревнованиях.

Напомним, что Олимпийские чемпионы Илья Ильин, Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло временно отстранены после взятых проб на допинг во время Олимпийских Игр в Лондоне.

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