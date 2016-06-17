 

Новости

В Казахстане отсутствует доступ к ряду интернет-сайтов

17 июня, 2016 — 14:12 Главные новости

В Казахстане отсутствует доступ к ряду сайтов

В Казахстане ряд веб-сайтов оказались недоступными для пользователей. Чтобы прояснить ситуацию министр информации и коммуникации РК Абай Дауренов опубликовал в социальной сети Facebook информацию о том, что в Data-центре одной из хостинговых компаний произошла авария, что и послужило причиной сбоя в работе сети Интернет.

«В Министерство поступила информация, что целый ряд казахстанских сайтов не доступны в данный момент. Наши специалисты незамедлительно приступили к выяснению ситуации. В результате стало известно, что произошла авария в Data-центре крупной хостинговой компании PS.kz».

В настоящее время в компании ведутся восстановительные работы.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Эрик Шмидт стал членом со...
0 комментариев
Аватар пользователя herewego
herewego
Красивая «мина» при плохо...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
YouTube отныне будет осна...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Российский “Король спама”...
0 комментариев
Аватар пользователя didzhons
didzhons
Распознать можно по стилю...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Первый в мире голографиче...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Первые неофициальные сним...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Лидерами российского Appl...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.