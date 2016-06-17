В Казахстане отсутствует доступ к ряду интернет-сайтов
17 июня, 2016 — 14:12 Главные новости
В Казахстане отсутствует доступ к ряду сайтов
В Казахстане ряд веб-сайтов оказались недоступными для пользователей. Чтобы прояснить ситуацию министр информации и коммуникации РК Абай Дауренов опубликовал в социальной сети Facebook информацию о том, что в Data-центре одной из хостинговых компаний произошла авария, что и послужило причиной сбоя в работе сети Интернет.
«В Министерство поступила информация, что целый ряд казахстанских сайтов не доступны в данный момент. Наши специалисты незамедлительно приступили к выяснению ситуации. В результате стало известно, что произошла авария в Data-центре крупной хостинговой компании PS.kz».
В настоящее время в компании ведутся восстановительные работы.
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