На трассе возле Астаны загорелся пассажирский автобус
18 июня, 2016 — 14:09 Главные новости
На трассе возле Астаны загорелся пассажирский автобус
На автотрассе Астана-Косши 16 июня произошло возгорание маршрутного пассажирского автобуса № 43. В Сети опубликовано видео, снятое одним из очевидцев пожара.
С пожаром пытались справиться водитель и пассажиры автобуса, применяя огнетушитель и заливая очаг возгорания напитками из бутылок.
К счастью, еще до приезда пожарных, по трассе проезжал водовоз, который и помог справиться с огнем.
В результате инцидента пострадавших нет. Как сообщила пресс-служба ДЧС Астаны, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке транспортного средства.
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