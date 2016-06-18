На трассе возле Астаны загорелся пассажирский автобус

На автотрассе Астана-Косши 16 июня произошло возгорание маршрутного пассажирского автобуса № 43. В Сети опубликовано видео, снятое одним из очевидцев пожара.

С пожаром пытались справиться водитель и пассажиры автобуса, применяя огнетушитель и заливая очаг возгорания напитками из бутылок.

К счастью, еще до приезда пожарных, по трассе проезжал водовоз, который и помог справиться с огнем.

В результате инцидента пострадавших нет. Как сообщила пресс-служба ДЧС Астаны, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке транспортного средства.