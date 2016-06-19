На шахте в Акмолинской области произошла массовая потасовка со стрельбой
19 июня, 2016 — 13:47 Главные новости
На шахте в Акмолинской области произошла массовая потасовка со стрельбой
В поселке Бестобе Акмолинской области на территории шахты «Казахалтын» произошла массовая драка между работниками шахты и сотрудниками охранного агентства «Мыс-Орда».
Как сообщила пресс-служба ДВД Акмолинской области, инцидент произошел 16 июня, в ходе которого охранниками применялось огнестрельное оружие, есть раненые.
Согласно полученной информации, конфликт произошел в результате невыполнения сотрудниками шахты правил досмотра личных вещей. На месте происшествия побывали прокурор Степногорска, начальник УВД, следственно-оперативная группа УВД города. Ведется расследование.
Теги: шахта, Акмолинская область
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