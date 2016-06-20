В Алматы вводится новая система оплаты за проезд в общественном транспорте

Начиная с 21 июня, в общественном транспорте Алматы внедряется система наличного расчета за проезд. Сегодня началась установка специальных транспортных терминалов, которые будут выдавать билеты на проезд.

Как сообщили в Транспортном холдинге Алматы, такой проездной билет будет иметь данные о номере маршрута, государственный номер транспортного средства, дату и время поездки и обозначен логотипом «Оңай».

«В автобусах будут устанавливаться терминалы разовой оплаты. То есть это не сразу во всех автобусах, поэтапно, завтра несколько парков, и так далее», - прокомментировал и.о. директора холдинга Садыр Хамраев.