В Алматы вводится новая система оплаты за проезд в общественном транспорте
20 июня, 2016 — 15:45 Главные новости
В Алматы вводится новая система оплаты за проезд в общественном транспорте
Начиная с 21 июня, в общественном транспорте Алматы внедряется система наличного расчета за проезд. Сегодня началась установка специальных транспортных терминалов, которые будут выдавать билеты на проезд.
Как сообщили в Транспортном холдинге Алматы, такой проездной билет будет иметь данные о номере маршрута, государственный номер транспортного средства, дату и время поездки и обозначен логотипом «Оңай».
«В автобусах будут устанавливаться терминалы разовой оплаты. То есть это не сразу во всех автобусах, поэтапно, завтра несколько парков, и так далее», - прокомментировал и.о. директора холдинга Садыр Хамраев.
Теги: Алматы, общественный транспорт
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