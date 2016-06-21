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Нефтедобыча на месторождении Кашаган возобновится согласно плану

21 июня, 2016 — 13:30 Главные новости

Нефтедобыча на месторождении Кашаган возобновится согласно плану

Ремонтно-восстановительные работы на нефтяном месторождении в Кашагане ведутся с опережением графика.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра РК, сегодня состоялось заседание Правительства РК, в ходе которого выступил министр энергетики Канат Бозумбаев. Он сказал: «При текущем плане ремонтных работ порядка 83%, фактически исполнение составляет 87%».

Запуск нефтедобычи в Кашагане запланирована на октябрь 2016 года. Это позволит Казахстану увеличить добываемый объем до 70,5 млн. тонн, а переработка нефти достигнет 14,1 млн. тонн.

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Комментарии 1

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