Нефтедобыча на месторождении Кашаган возобновится согласно плану

Ремонтно-восстановительные работы на нефтяном месторождении в Кашагане ведутся с опережением графика.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра РК, сегодня состоялось заседание Правительства РК, в ходе которого выступил министр энергетики Канат Бозумбаев. Он сказал: «При текущем плане ремонтных работ порядка 83%, фактически исполнение составляет 87%».

Запуск нефтедобычи в Кашагане запланирована на октябрь 2016 года. Это позволит Казахстану увеличить добываемый объем до 70,5 млн. тонн, а переработка нефти достигнет 14,1 млн. тонн.