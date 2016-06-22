В Костанае стаффордширский терьер напал на младенца
В Костанае стаффордширский терьер напал на младенца
В Костанае задержана 18-летняя девушка, собака которой напала на 2-месячного ребенка и его мать.
Как сообщает пресс-служба ДВД области, установить личность девушки помог старший участковый пункта «Набережный» Батырбек Музарбеков со слов свидетелей происшествия. В настоящее время в отношении хозяйки стаффордширского терьера составлен административный протокол о нарушении правил содержания собак. Согласно этой статье Административного Кодекса, нарушителю грозит штраф до 10 месячных расчетных показателей.
Инцидент произошел 21 июня, когда мимо женщины с ребенком на руках проходила девушка с собакой. Пес был на поводке, но без намордника. Он набросился на ребенка, пострадала также и его мать.
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