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В Костанае стаффордширский терьер напал на младенца

22 июня, 2016 — 14:13 Главные новости

В Костанае стаффордширский терьер напал на младенца

В Костанае задержана 18-летняя девушка, собака которой напала на 2-месячного ребенка и его мать.

Как сообщает пресс-служба ДВД области, установить личность девушки помог старший участковый пункта «Набережный» Батырбек Музарбеков со слов свидетелей происшествия. В настоящее время в отношении хозяйки стаффордширского терьера составлен административный протокол о нарушении правил содержания собак. Согласно этой статье Административного Кодекса, нарушителю грозит штраф до 10 месячных расчетных показателей.

Инцидент произошел 21 июня, когда мимо женщины с ребенком на руках проходила девушка с собакой. Пес был на поводке, но без намордника. Он набросился на ребенка, пострадала также и его мать.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:04 0

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