В Казахстане введен мораторий на аренду земли иностранцами

На пленарном заседании Сената Парламента РК был принят Закон «О приостановлении действия некоторых норм Земельного кодекса РК и введения в действие Закона РК от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК».

Представляя законопроект, вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев сказал, что введен мораторий на применение норм Закона РК от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК» и на предоставление иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам права временного землепользования на условиях аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.