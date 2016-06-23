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В Казахстане введен мораторий на аренду земли иностранцами

23 июня, 2016 — 16:37 Главные новости

В Казахстане введен мораторий на аренду земли иностранцами

На пленарном заседании Сената Парламента РК был принят Закон «О приостановлении действия некоторых норм Земельного кодекса РК и введения в действие Закона РК от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК».

Представляя законопроект, вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев сказал, что введен мораторий на применение норм Закона РК от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК» и на предоставление иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам права временного землепользования на условиях аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:04 0

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