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Казахстанских чиновников призывают соблюдать этику в выборе одежды

24 июня, 2016 — 14:30 Главные новости

Казахстанских чиновников призывают соблюдать этику в выборе одежды

Уполномоченные по этике будут следить за тем, в чем ходят на работу государственные служащие Казахстана. Об этом на брифинге для журналистов заявил руководитель управления контроля в сфере госслужбы Министерства по делам государственной службы РК Максат Мусин.
Он, в частности, сказал, что для государственных чиновников установлены общепринятые нормы: скромность и этичность.

«В случае, если будут сомнения в соблюдении этих норм, то Уполномоченный по этике может обратить внимание на это и дать соответствующую консультацию, указания. Если он не подчинится указаниям Уполномоченного по этике либо соответствующих руководящих лиц, то Уполномоченный по этике может инициировать рассмотрение дисциплинарной ответственности и других инструментов», - сказал Максат Мусин.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:04 0

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