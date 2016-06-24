Казахстанских чиновников призывают соблюдать этику в выборе одежды

Уполномоченные по этике будут следить за тем, в чем ходят на работу государственные служащие Казахстана. Об этом на брифинге для журналистов заявил руководитель управления контроля в сфере госслужбы Министерства по делам государственной службы РК Максат Мусин.

Он, в частности, сказал, что для государственных чиновников установлены общепринятые нормы: скромность и этичность.

«В случае, если будут сомнения в соблюдении этих норм, то Уполномоченный по этике может обратить внимание на это и дать соответствующую консультацию, указания. Если он не подчинится указаниям Уполномоченного по этике либо соответствующих руководящих лиц, то Уполномоченный по этике может инициировать рассмотрение дисциплинарной ответственности и других инструментов», - сказал Максат Мусин.