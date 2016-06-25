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Более 30 тысяч несовершеннолетних Казахстана подписаны на порно-группы «Вконтакте»

25 июня, 2016 — 14:14 Главные новости

Более 30 тысяч несовершеннолетних Казахстана подписаны на порно-группы «Вконтакте»

В результате проведенного мониторинга социальных сетей, прокуратурой Каратауского района Шимкента было выявлено, что 30 тысяч казахстанских школьников подписаны в социальной сети «Вконтакте» на группы, содержащие порнографический контент.

Как сообщила пресс-служба ЮКО, «В данных группах в подписчиках состоят 8 200 000 человек. Из них 31 247 несовершеннолетних детей из Казахстана и 2 054 несовершеннолетних ребенка из Шымкента».

В сообщении рекомендуется родителям несовершеннолетних осуществлять более тщательный контроль над сетевой деятельностью своих детей во избежание серьезных последствий.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:04 0

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