Кайрат Нуртас спел гимн с пассажирами автобуса

Коллективное исполнение гимна Казахстана состоялось в переполненном автобусе, который перевозил пассажиров аэропорта Актау от самолета до здания аэропорта.

Примечательным в этом факте стало то, что хоровое исполнение гимна организовал известный казахстанский певец Кайрат Нуртас. Видеозапись об этом событии была опубликована на странице певца в социальной сети Instagram.

На видеозаписи видно, что Кайрат Нуртас начал петь, а пассажиры автобуса дружно ему подпевали. В сообщении не указывается, с какой целью Кайрат Нуртас оказался в Актау.