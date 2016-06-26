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Кайрат Нуртас спел гимн с пассажирами автобуса

26 июня, 2016 — 13:57 Главные новости

Кайрат Нуртас спел гимн с пассажирами автобуса

Коллективное исполнение гимна Казахстана состоялось в переполненном автобусе, который перевозил пассажиров аэропорта Актау от самолета до здания аэропорта.

Примечательным в этом факте стало то, что хоровое исполнение гимна организовал известный казахстанский певец Кайрат Нуртас. Видеозапись об этом событии была опубликована на странице певца в социальной сети Instagram.

На видеозаписи видно, что Кайрат Нуртас начал петь, а пассажиры автобуса дружно ему подпевали. В сообщении не указывается, с какой целью Кайрат Нуртас оказался в Актау.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:04 0

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