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Министр финансов заявил о готовности к всеобщему декларированию

27 июня, 2016 — 15:21 Главные новости

Министр финансов заявил о готовности к всеобщему декларированию

По мнению министра Казахстана Бахыта Султанова, все вопросы по внедрению с января 2017 года декларирования доходов и имущества работниками государственных учреждений решены.

Заявление министра подтверждает готовность страны к нововведению, несмотря на критические замечания некоторых парламентариев, которые предлагают отложить процедуру обязательного декларирования на 5 лет.

Среди причин называется отсутствие интернета в отдаленных районах, поэтому нагрузка на прием деклараций в бумажном виде ляжет на почтовую связь, которая может не справиться с потоком корреспонденции.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:04 0

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