Министр финансов заявил о готовности к всеобщему декларированию

По мнению министра Казахстана Бахыта Султанова, все вопросы по внедрению с января 2017 года декларирования доходов и имущества работниками государственных учреждений решены.

Заявление министра подтверждает готовность страны к нововведению, несмотря на критические замечания некоторых парламентариев, которые предлагают отложить процедуру обязательного декларирования на 5 лет.

Среди причин называется отсутствие интернета в отдаленных районах, поэтому нагрузка на прием деклараций в бумажном виде ляжет на почтовую связь, которая может не справиться с потоком корреспонденции.