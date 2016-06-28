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В Казахстане повышаются требования по безопасности к авиаперевозчикам

28 июня, 2016 — 15:11 Главные новости

В Казахстане повышаются требования по безопасности к авиаперевозчикам

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау провел в парламенте презентацию законопроекта «О внесении и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации», согласно которому ужесточаются требования по выдаче медицинских заключений по допуску авиаперсонала.

100 минимальных расчетных показателей составит штраф при первом нарушении и 200 МРП – при повторном. «За прошлый год свыше 80 случаев недостоверных, сфальсифицированных медицинских заключений авиаперсонала было выявлено», - сказал министр.

Он также отметил важность введения ответственности должностных лиц за нарушение требований безопасности в дополнение к уже действующей норме ответственности организации.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:04 0

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