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Казахстан - в Совете Безопасности ООН

29 июня, 2016 — 16:34 Главные новости

Казахстан - в Совете безопасности ООН

Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 г.г. Об этом стало известно из размещенного в Twitter сообщения спикера сената парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кандидатуру Казахстана как представителя Азиатско-Тихоокеанской группы поддержали 138 из 193 государств-членов ООН, принявших участие в голосовании. Казахстан сменит Малайзию в Совбезе ООН. Основным соперником РК на членство в Совете Безопасности ООН был Таиланд, но итоговое голосование было на стороне Казахстана.

«Избрание в Совбез ООН подтвердило большое уважение, которым в международном сообществе пользуется миролюбивая конструктивная внешняя и внутренняя политика нашей страны и Президента Нурсултана Назарбаева», - говорится в сообщении МИД.

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Комментарии 1

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