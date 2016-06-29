Казахстан - в Совете Безопасности ООН
Казахстан - в Совете безопасности ООН
Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 г.г. Об этом стало известно из размещенного в Twitter сообщения спикера сената парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Кандидатуру Казахстана как представителя Азиатско-Тихоокеанской группы поддержали 138 из 193 государств-членов ООН, принявших участие в голосовании. Казахстан сменит Малайзию в Совбезе ООН. Основным соперником РК на членство в Совете Безопасности ООН был Таиланд, но итоговое голосование было на стороне Казахстана.
«Избрание в Совбез ООН подтвердило большое уважение, которым в международном сообществе пользуется миролюбивая конструктивная внешняя и внутренняя политика нашей страны и Президента Нурсултана Назарбаева», - говорится в сообщении МИД.
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