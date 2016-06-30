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В Карагандинской области задержали террористическую группу

30 июня, 2016 — 13:32 Главные новости

В Карагандинской области задержали террористическую группу

Сотрудниками правоохранительных органов задержана террористическая группа из шести человек, еще один террорист совершил самоподрыв при задержании.

Как сообщает пресс-служба КНБ, 29 июня в городе Балхаш и населенном пункте Гульшат Карагандинской области была обезврежена радикальная группа, планировавшая террористические акты путем использования подрывных устройств.

«Шесть человек задержано, один человек совершил самоподрыв. Течение — салафия… Там, у себя, по месту жительства (планировали теракты), Карагандинский регион. Это никак с Актобе не связано», - прокомментировал председатель КНБ Владимир Жумаканов.

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Комментарии 1

  • Аватар пользователя Scot Licon
    Scot Licon — 10 июля 2016 г. в 11:03 0

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