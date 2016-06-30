В Карагандинской области задержали террористическую группу
30 июня, 2016 — 13:32 Главные новости
В Карагандинской области задержали террористическую группу
Сотрудниками правоохранительных органов задержана террористическая группа из шести человек, еще один террорист совершил самоподрыв при задержании.
Как сообщает пресс-служба КНБ, 29 июня в городе Балхаш и населенном пункте Гульшат Карагандинской области была обезврежена радикальная группа, планировавшая террористические акты путем использования подрывных устройств.
«Шесть человек задержано, один человек совершил самоподрыв. Течение — салафия… Там, у себя, по месту жительства (планировали теракты), Карагандинский регион. Это никак с Актобе не связано», - прокомментировал председатель КНБ Владимир Жумаканов.
Теги: Карагандинская область, террористы
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