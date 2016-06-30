В Карагандинской области задержали террористическую группу

Сотрудниками правоохранительных органов задержана террористическая группа из шести человек, еще один террорист совершил самоподрыв при задержании.

Как сообщает пресс-служба КНБ, 29 июня в городе Балхаш и населенном пункте Гульшат Карагандинской области была обезврежена радикальная группа, планировавшая террористические акты путем использования подрывных устройств.

«Шесть человек задержано, один человек совершил самоподрыв. Течение — салафия… Там, у себя, по месту жительства (планировали теракты), Карагандинский регион. Это никак с Актобе не связано», - прокомментировал председатель КНБ Владимир Жумаканов.