КНБ провел пресс-конференцию по делу Тулешова
11 июля, 2016 — 16:50 Главные новости
КНБ провел пресс-конференцию по делу Тулешова
Пресс-служба КНБ Казахстана провела пресс-конференцию, на которой ознакомила журналистов с деталями завершенного расследования уголовного дела в отношении Тулешова.
Согласно полученной информации, по уголовному делу к ответственности привлекается 25 лиц, около 300 фигурируют как свидетели. Следствие располагает материалами, которые свидетельствуют о причастности Тулешова к организации вооруженной группы, которая осуществляла подготовку к насильственному захвату власти.
Фигуранты уголовного дела подозреваются также в организации на территории Казахстана очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий