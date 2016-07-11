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КНБ провел пресс-конференцию по делу Тулешова

11 июля, 2016 — 16:50 Главные новости

КНБ провел пресс-конференцию по делу Тулешова

Пресс-служба КНБ Казахстана провела пресс-конференцию, на которой ознакомила журналистов с деталями завершенного расследования уголовного дела в отношении Тулешова.

Согласно полученной информации, по уголовному делу к ответственности привлекается 25 лиц, около 300 фигурируют как свидетели. Следствие располагает материалами, которые свидетельствуют о причастности Тулешова к организации вооруженной группы, которая осуществляла подготовку к насильственному захвату власти.

Фигуранты уголовного дела подозреваются также в организации на территории Казахстана очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.

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