Премьер-министр провел тест-драйв электромобиля в Костанае
Премьер-министр провел тест-драйв электромобиля в Костанае
Сегодня премьер-министр Казахстана Карим Масимов прибыл в Костанай, где посетил ряд предприятий, в том числе, и завод «СарыаркаАвтоПром».
В рамках рабочего визита премьер-министр осмотрел сборочный конвейер, цех сварки, покраски, а также ознакомился с модельным рядом легковых автомобилей, специальной и зерноуборочной техники. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Карим Масимов провел тест-драйв одного из электромобилей, видеозапись об этом опубликована в Facebook.
«С руководством предприятия премьер-министр обсудил проблемные вопросы развития автомобилестроения в Казахстане, меры государственной поддержки отрасли и стимулирования покупательского спроса», - сказано в сообщении пресс-службы.
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