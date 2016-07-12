Премьер-министр провел тест-драйв электромобиля в Костанае

Сегодня премьер-министр Казахстана Карим Масимов прибыл в Костанай, где посетил ряд предприятий, в том числе, и завод «СарыаркаАвтоПром».

В рамках рабочего визита премьер-министр осмотрел сборочный конвейер, цех сварки, покраски, а также ознакомился с модельным рядом легковых автомобилей, специальной и зерноуборочной техники. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Карим Масимов провел тест-драйв одного из электромобилей, видеозапись об этом опубликована в Facebook.

«С руководством предприятия премьер-министр обсудил проблемные вопросы развития автомобилестроения в Казахстане, меры государственной поддержки отрасли и стимулирования покупательского спроса», - сказано в сообщении пресс-службы.