Стали известны коррумпированные структуры в Астане
Стали известны коррумпированные структуры в Астане
Органы внутренних дел и государственных доходов остаются наиболее коррумпированными в столице.
Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции по результатам проведенного в Астане заседания ведомства. В заседании приняли участие депутаты местного маслихата, представители коммунальных предприятий, руководители школ, колледжей и детских садов.
«По данным правовой статистики, наиболее коррумпированной столичной структурой являются органы внутренних дел, в том числе местная полицейская служба, а также органы государственных доходов. Продолжают подвергаться коррупции сферы дошкольного и школьного образования» - сказано в сообщении пресс-службы.
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