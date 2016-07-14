В Алматы задержан чиновник, подозреваемый в получении взятки
В Алматы задержан чиновник, подозреваемый в получении взятки
Накануне, 13 июля, пресс-служба департамента Национального бюро по противодействию коррупции сообщила о задержании исполняющего обязанности руководителя РГУ «Департамента по контролю в сфере образования города Алматы». Чиновник подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения от заведующей детским садом №125 за прохождение аттестации.
«Задержан исполняющий обязанности руководителя департамента по контролю в сфере образования города Алматы Комитета по контролю в сфере образования МОН РК Г. Едилбаев, получивший денежные средства в размере 250 000 тенге от заведующей детского сада №125 А. Касымбргебаевой за прохождение аттестации указанным КГП», - говорится в сообщении.
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