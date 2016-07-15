Четверо казахстанцев, находившихся во время теракта в Ницце, не пострадали

В связи с террористическим актом, который произошел накануне в Ницце, Министерство иностранных дел Казахстана обращается к гражданам при поездке за границу вставать на консульский учет.

«Вставать на временную консульскую регистрацию - короткая по времени процедура. Позвонить и сообщить», - говорится в сообщении ведомства.

Консульский учет позволит дипломатам оперативно реагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По данным МИД РК, в момент теракта в Ницце находились четыре гражданина Казахстана. К частью, они не пострадали.