В Караганде произошел пожар в ресторане «Хан»

Сегодня рано утром на телефон службы 112 поступил сигнал о возгорании на улице Олимпийская в Караганде. Пожар охватил помещение ресторана «Хан» на площади 450 квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области, прибывшие на место происшествия пожарные расчеты локализовали и затем уничтожили возгорание.

«На место происшествия задействовано 17 единиц техники и 61 человек личного состава ДЧС области. Пожар локализован в 09.22 часа. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы.