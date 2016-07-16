В Караганде произошел пожар в ресторане «Хан»
16 июля, 2016 — 13:38 Главные новости
В Караганде произошел пожар в ресторане «Хан»
Сегодня рано утром на телефон службы 112 поступил сигнал о возгорании на улице Олимпийская в Караганде. Пожар охватил помещение ресторана «Хан» на площади 450 квадратных метров.
Как сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области, прибывшие на место происшествия пожарные расчеты локализовали и затем уничтожили возгорание.
«На место происшествия задействовано 17 единиц техники и 61 человек личного состава ДЧС области. Пожар локализован в 09.22 часа. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы.
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