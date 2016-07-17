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Начала работу «горячая» линия по обстановке в Турции

17 июля, 2016 — 14:04 Главные новости

Начала работу «горячая» линия по обстановке в Турции

В связи с нестабильной политической ситуацией в Турции, где накануне была предпринята попытка военного переворота, Министерство иностранных дел Казахстана открыло «горячую» телефонную линию для граждан.

По всем вопросам, касающимся нахождения граждан Казахстана в Турции, а также возобновлении авиационного сообщения между странами, предлагается обращаться по телефонам: (+7-7172) 720486 (до 19.00), +7-7023063417, +7-7013829890.

По другим вопросам, касающихся текущей ситуации в Турции – по телефонам: (+7-7172) 720250 (до 19.00), +7-701-7776447.

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