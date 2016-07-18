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В Алматы введен красный уровень террористической опасности

18 июля, 2016 — 14:57 Главные новости

В Алматы введен красный уровень террористической опасности

Сегодня утром в Алматы было совершено нападение на полицейских в Алмалинском РОВД и полицейский экипаж в районе улиц Гоголя и Абылайхана.

Как сообщает пресс-служба Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, в результате нападения погибли трое полицейских и один гражданский, госпитализировано, по меньшей мере, пятеро человек. Один подозреваемый в совершении нападения был задержан, второй скрылся. В городе объявлен план «Перехват».

В сообщении антитеррористического штаба содержится призыв к жителям соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

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