Полиция допросила задержанного алматинского стрелка

Задержанный за совершение теракта в Алматы, в результате которого погибли 5 человек, в ходе допроса заявил, что совершал нападение из чувства мести к сотрудникам правоохранительных органов. По словам министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова, незадолго до теракта дважды судимый подозреваемый совершил убийство гражданки Узбекистана.

В Алматы подозреваемый прибыл в начале 2016 года, где снимал жилье и приобрел нарезное оружие калибром 5,6 мм. По факту убийства людей и нападения на отделение полиции возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм», «Убийство», «Нападение на государственные объекты», «Применение насилия в отношении представителей власти».

В настоящее время в лечебных учреждениях находятся шестеро раненых полицейских и трое гражданских лиц, один из которых - сам нападавший.