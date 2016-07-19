Полиция допросила задержанного алматинского стрелка
Полиция допросила задержанного алматинского стрелка
Задержанный за совершение теракта в Алматы, в результате которого погибли 5 человек, в ходе допроса заявил, что совершал нападение из чувства мести к сотрудникам правоохранительных органов. По словам министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова, незадолго до теракта дважды судимый подозреваемый совершил убийство гражданки Узбекистана.
В Алматы подозреваемый прибыл в начале 2016 года, где снимал жилье и приобрел нарезное оружие калибром 5,6 мм. По факту убийства людей и нападения на отделение полиции возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм», «Убийство», «Нападение на государственные объекты», «Применение насилия в отношении представителей власти».
В настоящее время в лечебных учреждениях находятся шестеро раненых полицейских и трое гражданских лиц, один из которых - сам нападавший.
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