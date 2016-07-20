Оперативно-розыскные мероприятия в Алматы завершены

В Алматы завершены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых проверялась оперативная информация, - сообщила пресс-служба Алматинского ДВД.

Спецоперация проходила в районе улиц Гоголя – Зенкова – Макатаева — Абдуллиных, территория центрального городского рынка была оцеплена полицейскими с автоматами. В настоящее время оцепление снято, бойцы Нацгвардии покинули место проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что 18 июля в Алматы было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате теракта погибли трое полицеских, один сотрудник погранслужбы КНБ и один бывший сотрудник МВД, подполковник полиции на пенсии. Еще пятеро полицейских и двое гражданских человек получили ранения и были госпитализированы.