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Оперативно-розыскные мероприятия в Алматы завершены

20 июля, 2016 — 15:33 Главные новости

Оперативно-розыскные мероприятия в Алматы завершены

В Алматы завершены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых проверялась оперативная информация, - сообщила пресс-служба Алматинского ДВД.

Спецоперация проходила в районе улиц Гоголя – Зенкова – Макатаева — Абдуллиных, территория центрального городского рынка была оцеплена полицейскими с автоматами. В настоящее время оцепление снято, бойцы Нацгвардии покинули место проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что 18 июля в Алматы было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате теракта погибли трое полицеских, один сотрудник погранслужбы КНБ и один бывший сотрудник МВД, подполковник полиции на пенсии. Еще пятеро полицейских и двое гражданских человек получили ранения и были госпитализированы.

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