Курс национальной валюты зафиксирован на отметке 342,56 тенге за $1
21 июля, 2016 — 15:35 Главные новости
Курс национальной валюты зафиксирован на отметке 342,56 тенге за $1
Результатом утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) стало падение курса национальной валюты до отметки 342,56 тенге за 1 доллар США.
По сравнению с данными торгов в среду, 20 июля, курс доллара укрепился на 3, 24 тенге. Согласно данным KASE, в течение торговой сессии 21 июля курс национальной валюты колебался в диапазоне от 340,4 до 344 тенге за 1 доллар США.
В ходе торгов было заключено 79 сделок на общую сумму 40,8 миллионов долларов США. Также сообщается, что средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,437 тенге за юань.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий