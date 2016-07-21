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Курс национальной валюты зафиксирован на отметке 342,56 тенге за $1

21 июля, 2016 — 15:35 Главные новости

Курс национальной валюты зафиксирован на отметке 342,56 тенге за $1

Результатом утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) стало падение курса национальной валюты до отметки 342,56 тенге за 1 доллар США.

По сравнению с данными торгов в среду, 20 июля, курс доллара укрепился на 3, 24 тенге. Согласно данным KASE, в течение торговой сессии 21 июля курс национальной валюты колебался в диапазоне от 340,4 до 344 тенге за 1 доллар США.

В ходе торгов было заключено 79 сделок на общую сумму 40,8 миллионов долларов США. Также сообщается, что средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,437 тенге за юань.

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