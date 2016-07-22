 

Новости

В Астане из-за ливня перекрыто движение на проспекте Момышулы

22 июля, 2016 — 15:56 Главные новости

В Астане из-за ливня перекрыто движение на проспекте Момышулы

Жители Астаны на своих страницах в социальных сетях публикуют фото- и видеосъемки затопленного в результате дождя проспекта Бауыржана Момышулы. На снимках видно, что уровень дождевого потока доходит до половины корпуса автомобилей, а людям – почти по пояс.

Это не первый год, когда в результате обильных дождевых осадков участок проспекта Момышулы в районе Дворца школьников погружается в воду. Заместитель акима Астаны Сергей Хорошун признал, что в городе остаются нерешенными проблемы ливневой канализации.

Из-за затопления улицы полицейские перекрыли автомобильное движение на пострадавшем участке.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Приморье на авиазаводе...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
К 2016 году ожидается рос...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Бразилии через Twitter...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Apple констатирует обвал...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Facebook хочет за 3 млрд...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Теперь и Google умеет рег...
3 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Половина россиян ощущают...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Крупная международная кор...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.