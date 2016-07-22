В Астане из-за ливня перекрыто движение на проспекте Момышулы
22 июля, 2016 — 15:56 Главные новости
В Астане из-за ливня перекрыто движение на проспекте Момышулы
Жители Астаны на своих страницах в социальных сетях публикуют фото- и видеосъемки затопленного в результате дождя проспекта Бауыржана Момышулы. На снимках видно, что уровень дождевого потока доходит до половины корпуса автомобилей, а людям – почти по пояс.
Это не первый год, когда в результате обильных дождевых осадков участок проспекта Момышулы в районе Дворца школьников погружается в воду. Заместитель акима Астаны Сергей Хорошун признал, что в городе остаются нерешенными проблемы ливневой канализации.
Из-за затопления улицы полицейские перекрыли автомобильное движение на пострадавшем участке.
Теги: Астана, проспект Момышулы
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