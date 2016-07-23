Казахстанцы не пострадали в результате стрельбы в Мюнхене
Казахстанцы не пострадали в результате стрельбы в Мюнхене
По данным Министерства иностранных дел Казахстана, граждане Казахстана не пострадали в результате произошедшего теракта в Мюнхене. Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков заявил об этом сегодня.
«К этому часу сведений, что в результате атаки в Мюнхене погибли граждане Казахстана, у нас нет. Мы будем проверять информацию и в контакте с местными правоохранительными органами выяснять, не было ли в числе пострадавших или погибших граждан Казахстана», - прокомментировал представитель внешнеполитического ведомтсва.
Напомним, что накануне, 22 июля, в торговом центре Мюнхена 18-летний выходец из Ирана открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, еще 16 человек госпитализированы.
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