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Казахстанцы не пострадали в результате стрельбы в Мюнхене

23 июля, 2016 — 15:14 Главные новости

Казахстанцы не пострадали в результате стрельбы в Мюнхене

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, граждане Казахстана не пострадали в результате произошедшего теракта в Мюнхене. Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков заявил об этом сегодня.

«К этому часу сведений, что в результате атаки в Мюнхене погибли граждане Казахстана, у нас нет. Мы будем проверять информацию и в контакте с местными правоохранительными органами выяснять, не было ли в числе пострадавших или погибших граждан Казахстана», - прокомментировал представитель внешнеполитического ведомтсва.

Напомним, что накануне, 22 июля, в торговом центре Мюнхена 18-летний выходец из Ирана открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, еще 16 человек госпитализированы.

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