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В Алматы столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек

24 июля, 2016 — 13:27 Главные новости

В Алматы столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек

Накануне в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Как сообщают очевидцы аварии, на пересечении улиц Тургут Озала и Кулымбетова столкнулись Mercedes, двигавшийся в восточном направлении по улице Кулымбетова, и Toyota Camry, двигавшаяся на юг по улице Торгут Озала.

Управлявшая автомобилем Mercedes девушка-водитель не уступила дорогу двигавшейся Toyote, в результате чего пострадала она, девушка-пассажир и трое мужчин из Toyota Camry. Все пострадавшие были госпитализированы.

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