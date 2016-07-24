В Алматы столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек

Накануне в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Как сообщают очевидцы аварии, на пересечении улиц Тургут Озала и Кулымбетова столкнулись Mercedes, двигавшийся в восточном направлении по улице Кулымбетова, и Toyota Camry, двигавшаяся на юг по улице Торгут Озала.

Управлявшая автомобилем Mercedes девушка-водитель не уступила дорогу двигавшейся Toyote, в результате чего пострадала она, девушка-пассажир и трое мужчин из Toyota Camry. Все пострадавшие были госпитализированы.